Сийярто набросился с обвинениями на страны Балтии из-за Украины

Петер Сийярто / © Associated Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил страны Балтии в том, что они действуют по указаниям президента Украины, и подчеркнул, что Будапешт не подвергнется никакому давлению в вопросе закупки энергоносителей.

Об этом венгерский министр сообщил в соцсети X.

По его словам, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис якобы заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, покупающей дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии.

«Страны Балтии уже давно играют по нотам Зеленского, но Венгрия не подвергнется шантажу со стороны украинского президента. Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше», — написал Сийярто.

Он добавил, что семьи во многих европейских странах платят за коммунальные услуги втрое или в четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства.

«Мы будем защищать более низкие затраты на энергоносители и будем отстаивать наш суверенитет!» – подчеркнул министр.

