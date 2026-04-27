Сийярто останется в большой политике после провала Орбана: кем он станет

Петер Сийярто станет депутатом парламента после формирования новой фракции Fidesz-KDNP / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто продолжит политическую карьеру в парламенте. После формирования новой фракции партий Fidesz и KDNP стало известно, что он получит депутатский мандат и будет работать в Национальном собрании.

Об этом сообщает Telex.

Решение было принято на заседании парламентских фракций 27 апреля. Вместе с Сийярто в парламент также войдет ряд других влиятельных политиков, в частности, Янош Лазар и Матей Кочиш.

Что будет делать Орбан — заявление экспремьера

Источник отмечает, что бывший премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, не планирует работать в парламенте, объяснив это необходимостью сосредоточиться на реорганизации политической силы.

«Сейчас я нужен не в парламенте, а для восстановления национального лагеря», — заявил он.

По словам Орбана, партии нужны новые подходы и другие люди для работы в оппозиции, ведь предыдущий состав формировался в условиях пребывания у власти.

Участие Петера Сиярто в парламенте свидетельствует о том, что он будет оставаться одной из ключевых фигур венгерской политики даже после изменений во власти.

