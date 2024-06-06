Глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление по поводу саммита в Швейцарии

В четверг, 6 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил свое участие в Глобальном мирном саммите в Швейцарии, который начнется 15 июня.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии, которое он сделал во время визита в российский Санкт-Петербург на Международный экономический форум, цитирует венгерское информационное издание Telex.

Сийярто объяснил причину своего участия тем, что Венгрия стоит "на стороне мира" и будет участвовать "во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня". При этом венгерский министр выразил сожаление, что "не все воюющие страны примут участие в мероприятии", имея в виду отсутствие России, которую не приглашали на этот международный форум.

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"Мы верим, что реальные результаты были бы достигнуты, если бы все сидели за столом переговоров. В этот раз это не так. Но поскольку мы уважаем миротворческие усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министров иностранных дел”, — заявил Петер Сийярто.

Во время форума в Санкт-Петербурге глава МИД Венгрии также жаловался, что его страна больше всего "пострадала" от войны в Украине, имея в виду резко возросшие цены на энергоносители. По его словам, годовая стоимость венгерского импорта выросла с 7 млрд до 17 млрд евро, и эта разница в десять млрд евро составляет 6% валового внутреннего продукта страны.

Ранее Венгрия не раз выступала против вступления Украины в НАТО и ЕС и санкций против России. Более того, венгерское правительство подрывало усилия Запада по помощи Украине и поддерживало тесные отношения с Москвой во время полномасштабной войны в Украине.

Напомним, ранее в Венгрии заявили, что не видят смысла ехать на Саммит мира в Швейцарию, поскольку там не будет представлена Россия.

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