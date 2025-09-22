- Дата публикации
Сийярто прокомментировал атаку российских дронов на Польшу — что он сказал
Сийярто заявил, что Будапешт осуждает любые действия, нарушающие территориальную целостность суверенных государств. В то же время, по его мнению, необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность и призвал поддерживать диалог с Россией, чтобы найти дипломатическое решение конфликта после недавней атаки российских дронов на Польшу.
Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».
«Мы озабочены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств — это недопустимо», — сказал Сийярто.
При этом «блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений — это не путь вперед», считает венгерский министр.
«Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения. Единственный способ сохранить надежду и найти решение — продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга», — сказал Петер Сийярто.
Министр также назвал санкции Евросоюза против России «наибольшим поражением», отметив, что они наносят больше вреда европейским странам, чем самой России.
Он подчеркнул, что Венгрия, импортирующая российские нефть и газ через нефтепровод «Дружба», приоритетом считает собственные интересы, а не вред России.
Напомним, на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что говорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Сийярто получил заверение, что американский президент Дональд Трамп не откажется от своих усилий по прекращению войны в Украине.