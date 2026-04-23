Сийярто резко ответил на обвинение в пророссийской политике: что заявил
Министр иностранных дел Венгрии ответил на обвинения в связях с РФ и заявил, что не изменял стране.
Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что за время своей каденции никогда не действовал в интересах России.
Об этом он рассказал в интервью Telex.
Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать его деятельность государственной изменой, Сийярто отметил, что подобные утверждения чрезвычайно серьезны.
«Мне это лично болит. 11 лет я работал над нормальными, прагматическими отношениями с Россией», — сообщил политик.
Он также добавил, что считает такие обвинения необоснованными, поскольку «никогда не служил российским интересам». Сийярто настаивает, что взаимодействие с Москвой носило исключительно прагматический характер и принесло Венгрии экономические преимущества. В частности, он отметил получение дешевых энергоресурсов, что, по его мнению, является прямым выигрышем для страны.
Сийярто подчеркнул, что считает оскорбительным клеймение его как пророссийского политика.
«Обвинять кого-то в измене — это очень серьезное дело», — заметил он.
Сиярто и Россия — последние новости
Напомним, ранее в марте WP сообщило, что Сийярто годами тайно отчитывался Лаврову о закрытых заседаниях ЕС прямо во время перерывов.
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров глав МИД Венгрии и России — Петера Сийярто и Сергея Лаврова, подтверждающих работу Будапешта в интересах Кремля. Венгерский министр не только передавал конфиденциальные данные Евросоюзу, но и лично помогал снимать санкции с семьи российского олигарха Алишера Усманова.
В свою очередь Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых заседаний ЕС, хотя ранее Будапешт это отрицал. Министр назвал такие звонки нормальным элементом дипломатии и консультаций с партнерами, поскольку решения Брюсселя оказывают влияние на внешние связи Венгрии.