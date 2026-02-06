Сийярто резко раскритиковал украинскую теннисистку: в чем причина

Александра Олейникова / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой, которая отказалась от рукопожатия и совместного фото с венгерской спортсменкой Анной Бондарь.

Об этом он написал в своем Facebook.

Инцидент произошел во время турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. Как объяснила Александра Олейникова для «Украинской правды», причиной отказа стало участие Бондаря в турнире на территории России в декабре 2022 года, где финансирование осуществлялось средствами компании «Газпром».

«Это то же, что отправиться играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло — только 80 лет спустя», — аргументировала свою позицию украинская спортсменка.

Петер Сийярто, комментируя ситуацию в Facebook, отверг обвинения в адрес венгерской теннисистки и подверг критике позицию Олейниковой.

«Если злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решение политиков», — отметил глава МИД Венгрии.

Венгерское чиновник также отдельно прокомментировал исторические параллели, использованные Олейниковой. Он заявил, что попытка дискредитировать Анну Бондарь через упоминания о нацизме «характеризует саму украинскую спортсменку».

По данным издания «Украинская правда», Олейникова объяснила свою позицию моральными соображениями, назвав принятие выплат от российских государственных компаний в нынешних условиях «тем же злом», что происходило 80 лет назад.

Напомним, украинские теннисистки Александра Олейникова и Дарья Снигир вышли в полуфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока.

