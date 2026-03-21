Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

В течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц европейской безопасности.

По словам одного из собеседников издания, министр иностранных дел Сийярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможных решениях.

Реклама

Неназванный чиновник отметил, что благодаря таким звонкам Сийярто «на каждой встрече ЕС в течение многих лет Москва фактически находилась за столом заседаний».

В издании напомнили, что глава венгерской дипломатии в правительстве Орбана совершил 16 официальных визитов в Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Последний из них состоялся 4 марта, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, попытка европейских лидеров согласовать выделение Украине масштабного кредита на сумму 90 миллиардов евро завершилась провалом из-за демарша Венгрии, которую поддержала Словакия.

Причиной блокирования жизненно важных для Киева средств стал спор вокруг транзита российской нефти.

Реклама

При этом действующее правительство Венгрии утверждает, что Украина якобы пытается устроить стране «тотальную энергетическую блокаду», целенаправленно атакуя газовую инфраструктуру на территории РФ.

По версии венгерского МИД, украинские военные якобы выпустили 22 ударных дрона по российской компрессорной станции, которая обеспечивает работу газопровода «Турецкий поток». Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что украинцы «пересекли все границы», ведь этот объект является критически важным для поставок голубого топлива в Венгрию.