Сийярто внезапно сложил депутатский мандат: куда переходит работать

Петер Сийярто / © Associated Press

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Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о сложении депутатских полномочий. Он переходит на руководящий пост в китайской автомобильной компании BYD.

Об этом Сийярто написал в социальных сетях.

«Я подал заявление о сложении полномочий члена парламента. Причиной стало то, что я получил очень почетное предложение занять международный пост в одной из ключевых компаний мировой экономики», — написал Сийярто в Facebook.

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Политик будет работать в руководящей команде BYD и отвечать за внешние связи группы компаний и развитие новых направлений бизнеса.

Сийярто назвал BYD одним из самых больших успехов мировой автомобильной промышленности за последние 20 лет и ведущим производителем транспортных средств на новых источниках энергии.

После поражения партии Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле Сийярто покинул пост главы венгерского МИД, однако сначала решил уберечь депутатский мандат от партии «Фидес».

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