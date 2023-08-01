Главная пропагандистка России Ольга Скабеева предрекла, что Вооруженные силы Украины освободят Крым 25 декабря 2023 года.

Она отреагировала на информацию СМИ о том, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев на закрытой базе, чтобы помочь Украине вернуть Крым до Рождества.

Скабеева убеждает пропагандистов РФ, что это не шутки. Ведь, по ее словам, для захвата полуострова 2000 украинских спецназовцев проходят обучение в Великобритании.

Напомним, таблоид Sunday Express 29 июля опубликовал материал, в котором говорилось, что британские военные тренируют украинскую бригаду спецназовцев на закрытой базе, чтобы помочь Украине вернуть Крым к Рождеству. Источники издания утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма, в то время как две другие силы будут осуществлять параллельные атаки.

"Шутить не стоит": Скабеева паникует из-за будущей деоккупации Крыма

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