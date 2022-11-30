Скабеева запугивает россиян Гаагою: "Пособник путинского режима или мимо проходил — виноватыми будем все"

Чтобы избежать трибунала, пропагандистка не придумала ничего лучше, чем призвать к активизации боевых действий в Украине.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева пугает зрителей тем, что в случае поражения России в войне против Украины всем россиянам грозит Гаагский трибунал.

Соответствующее заявление Скабеева сделала в эфире пропагандистского теле-шоу.

"Если вдруг, не дай Бог, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу, тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно – на территории РФ он находится или за пределами. И те, кто за пределами, наверное, мгновенно будут арестованы. Пособник он путинского режима или мимо проходил – неважно, виноватыми будем все", – придумала пропагандистка.

Она добавила, что на кону якобы стоит существование России, каждого ее гражданина, "и наша жизнь будущая беззаботная тоже стоит на кону".

По мнению Скабеевой, избежать Гааги поможет активизация боевых действий в Украине.

"Поэтому, чтобы без Гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсаций, репараций – чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установления мира", – в очередной раз провозгласила агрессивный призыв пропагандистка.

Напомним, накануне еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян тоже заявила, что россиянам нужно бояться проиграть войну против Украины, потому что в противном случае всех ждет Гаагский трибунал.

По мнению украинского журналиста Андрея Цаплиенко, это запугивание россиян коллективной ответственностью: "Поэтому холопам нужно идти умирать на фронт, чтобы элита не села на скамью подсудимых".

В то же время, в Гааге уже состоялись консультации по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности России за совершение агрессии против Украины.

Трибунал для Путина, военные преступления России и успехи Украины –Дидье Рейндерс

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