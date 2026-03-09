Скачок цен на нефть и газ: в ЕС приняли срочное решение

Добыча нефти / © Associated Press

В Европейском Союзе решили повторно созвать заседание координационных групп по вопросам нефти и газа из-за роста цен на энергоносители. Подорожание сырья связывается с военной операцией Израиля и США против Ирана на Ближнем Востоке.

Об этом журналистам сообщила спикер Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, передает корреспондент «Суспільного».

Вероятнее всего, встреча имеет целью оценить текущую ситуацию на энергетических рынках и скоординировать дальнейшие действия стран ЕС. В Брюсселе стремятся обсудить возможные риски поставок энергоносителей и варианты реагирования на резкий рост цен.

Больше деталей обещают обнародовать впоследствии.

Ранее отмечалось, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 100 долларов за баррель впервые с августа 2022 года. В ходе торгов фьючерсы выросли до 102,16 долларов за баррель, что более чем на 10% выше предыдущих показателей. Позже котировки продолжили рост и достигли примерно 109 долларов за баррель. Подорожание нефти связывается с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что создает риски для мирового нефтяного рынка и может повлиять на цены горючего и уровень инфляции.