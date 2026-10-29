Скала обрушилась прямо на людей: что известно о трагедии в Турции (видео)

Обвал скалы в Каппадокии / © АР

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29 октября в Турции, в регионе Каппадокия, у входа в Музей под открытым небом в Гереме обрушилась одна из известных перибадж — скал, являющихся символом региона. В результате трагедии погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован. На месте продолжают работать спасатели.

Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на губернатора провинции Невшехир Хюсеина Кёка.

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Обвал скалы в Каппадокии: что произошло возле музея в Гереме

Как сообщает Hürriyet Daily News, обвал произошел у входа в Музей под открытым небом в Гереме. После сообщения о чрезвычайном происшествии на место прибыли полиция, жандармерия, медики и специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

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По данным издания, спасатели начали разбирать завалы и проверять, не остались ли под обломками люди.

«Сегодня в 15:15 произошел оползень, вызванный чрезмерными осадками. Из-за падения скалы, вызванной оползнем в городке Гереме центрального района Невшехира, сейчас мы, к сожалению, достались тел двух наших граждан», — заявил губернатор Хюсеин Кек.

По его словам, еще одного пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают экстренную помощь.

На месте трагедии был создан оперативный штаб. Как пишет турецкое медиа, поисково-спасательные работы продолжаются: специалисты разбирают обломки и обследуют территорию.

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«Наше государство продолжает работу на месте происшествия со всеми своими возможностями, всеми транспортными средствами, оборудованием и персоналом», — заявил губернатор.

© AP

Почему обрушилась скала в Каппадокии

Как сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на губернатора Невшехира Хюсеина Кекка, обвалу предшествовал оползень после сильных осадков.

«Сегодня в 15:15 произошел оползень, вызванный чрезмерными осадками. Из-за падения скалы, вызванной оползнем, мы, к сожалению, достались тел двух наших граждан», — заявил Кек.

Как отмечает издание, перибаджи, часто называемые «сказочными дымоходами», — характерные для Каппадокии скальные образования, сформированные из вулканических пород. Их вид в течение длительного времени изменялся под влиянием естественных процессов.

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По данным медиа, вода и влага есть среди факторов, которые могут вызвать постепенное разрушение таких образований. Вода попадает в трещины и способствует эрозии породы.

Подобные обвалы скальных образований в Каппадокии фиксировали и раньше, однако они не приводили к человеческим жертвам.

Как сообщало турецкое агентство İHA, в декабре 2024 года одна из перибадж обрушилась в городке Учхисар в провинции Невшехир. По данным медиа, перед этим в регионе выпал снег, после которого туфовая порода ослабла.

Скала обрушилась ночью с громким грохотом, а большие обломки разлетелись вокруг. Поскольку поблизости в этот момент не было людей и автомобилей, обошлось без пострадавшего и материального ущерба.

Еще один подобный случай произошел в сентябре 2025 года уже в Гереме. Как писало Türkiye Today, часть перибаджи обрушилась, а обломки скалы рассыпались вокруг. На место прибыли специалисты AFAD, жандармерия и администрация Каппадокии. Пострадавших тогда тоже не было.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о мощных ливнях, вызвавших масштабные подтопления в Стамбуле. Улицы города оказались под водой, затоплены автомобили и здания, а около 200 человек пришлось эвакуировать. В результате непогоды погибли два человека.

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