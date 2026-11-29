Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА / © Associated Press

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В декабре прошлого года Джанни Инфантино, президент ФИФА, вручил президенту США Дональду Трампу первую Премию мира мировой футбольной организации. Однако он может быть последним, кто получит эту награду, потому что ее целесообразность пересматривают.

Об этом пишет The New York Times.

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ФИФА недавно назначила комитет для проверки причин этой премии и ее существования. По словам трех высокопоставленных футбольных чиновников, рассказавших о внутренних обсуждениях на условиях анонимности, футбольная организация склоняется к отмене или ребрендингу премии. Стремление пересмотреть премию отражает широкую обеспокоенность по поводу тесных связей между Инфантино и Трампом, а также вопрос о том, кто мог бы принять любую следующую премию.

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В ФИФА отказались от комментариев, лишь повторив, что решение будет принято «своевременно». Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Инфантино основал эту награду в 2025 году, после того как Нобелевскую премию мира в этом году присудили венесуэльской активистке. Версию от ФИФА он вручил Трампу в декабре того же года во время жеребьевки Чемпионата мира, а сам Трамп назвал ее «одной из самых больших почестей в моей жизни».

Чемпионат мира по футболу 2026 сопровождался вопросами политического вмешательства. В частности, после того, как ФИФА отменила дисквалификацию американского игрока после телефонного разговора между Инфантино и Трампом.

Вскоре выяснилось, что Инфантино проводил тайные переговоры о продаже доли будущих турниров частному фонду, которым руководит брат зятя Трампа — Джареда Кушнера. Этот план вызвал возмущение, привел к расследованиям и призывам к отставке Инфантино.

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Отмечается, что Инфантино отрицает какие-либо нарушения и летает по миру на катарском частном самолете, чтобы заручиться поддержкой накануне выборов в марте, где он баллотируется на переизбрание. Отказ от этой премии стал бы уступкой его критикам.

Руководитель Норвежской футбольной федерации Лисе Клавенесс заявила: «Награда, врученная во время жеребьевки в Вашингтоне в декабре прошлого года, не имела легитимности и никакой основы в уставе и регламенте ФИФА».

В преддверии Чемпионата мира Инфантино, похоже, тесно сблизился с Трампом: выступал в его поддержку на публичных мероприятиях, сопровождал его в зарубежных поездках и подписал договор аренды офиса в Trump Tower стоимостью в 4 миллиона долларов, который в большинстве стоит пустым.

По словам чиновников в сфере футбола, создание премии мира происходило наспех и в условиях секретности — функционерам дали на ее организацию всего несколько недель.

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ФИФА рассматривала возможность проведения церемонии жеребьевки Чемпионата мира в Лас-Вегасе, но выбрала Вашингтон — частично потому, что проведение мероприятия там с большей вероятностью гарантировало присутствие Трампа. Во время декабрьской церемонии Инфантино вручил Трампу золотую медаль, сертификат и трофей.

«Именно этого мы хотим от лидера: лидера, заботящегося о людях. Мы хотим жить в безопасном мире, в безопасной среде», — сказал Инфантино.

Связи Инфантино с Трампом также привлекли внимание демократов в Конгрессе США. В июле конгрессмен Джейми Раскин, ведущий демократ в Юридическом комитете Палаты представителей, приступил к расследованию этих связей. В письме с запросом на документы по поводу их отношений Раскин назвал премию мира «комически фальшивой» и «липовой попыткой польстить Трампу».

В ФИФА заявили, что провели обсуждение с Юридическим комитетом Палаты представителей. «Мы рассчитываем ответить на все оставшиеся их вопросы», — добавили в организации. По словам чиновников и других лиц, осведомленных с внутренними дискуссиями, некоторые чиновники ФИФА выразили недовольство созданием награды за мир.

15 октября ФИФА обратилась в комитет по социальной ответственности организации с просьбой оценить целесообразность Премии мира. Инфантино остается главным фаворитом на победу на очередной четырехлетний срок во главе ФИФА — в значительной степени благодаря поддержке глав большинства национальных футбольных федераций. Многие из этих федераций в основном зависят от финансирования ФИФА.

По словам трех чиновников, одним из вариантов для футбольной премии мира является ее переформатирование в награду, которую будут вручать деятелям за вклад в развитие спорта. Решение может быть принято 15 декабря, когда управляющий совет ФИФА проведет заседание в Катаре.

Напомним, что в декабре 2025 года Дональд Трамп во время жеребьевки финальной части чемпионата мира-2026 по футболу получил премию мира от ФИФА. Он стал первым в истории обладателем премии мира от ФИФА, которая была создана с целью награждения лиц, вносящих вклад в укрепление мира.

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