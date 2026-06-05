Скандал из-за УПА набирает обороты: Туск предупредил Украину о последствиях

Дональд Туск / © Associated Press

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В Польше не утихает волна возмущения после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» ВСУ почетное наименование «Героев УПА». На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой и самостоятельно искать выход из конфликтной ситуации.

Как сообщает RMF24, Туск заявил, что ответственность за урегулирование спора полностью лежит на украинской стороне.

«Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение», — сказал глава польского правительства, отметив, что представители его команды уже ведут переговоры с украинской стороной.

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Премьер подчеркнул, что понимает негативную реакцию президента Польши Кароля Навроцкого на решение Киева и подчеркнул единство польских властей в вопросах исторической памяти.

По словам Туска, поляки понимают стремление украинцев чествовать тех, кто боролся против советской власти, однако не воспринимают героизацию лиц, которых в Польше считают ответственными за преступления против польского населения.

В то же время глава правительства предостерег, что поддержка Украины со стороны Польши не должна восприниматься как должное. Он напомнил, что уже в конце июня в Гданьске состоится международная Конференция по восстановлению Украины URC 2026, и подчеркнул, что Киев должен быть заинтересован в сохранении хороших отношений с Варшавой.

«Поддержка и помощь Польши для Украины чрезвычайно важна. Возможно, эти аргументы дойдут до Киева. Если нет, то наши отношения все больше будут определяться не эмпатией, а жестким прагматизмом», — заявил Дональд Туск.

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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск примирительно отреагировал на этот скандал, призвав президентов Украины и Польши не ссориться из-за истории, ведь от таких споров выигрывает третья сторона.

Скандал из-за УПА — что известно

Напомним, скандал в украинско-польских отношениях вспыхнул после того, как президент Зеленский 26 мая присвоил элитному подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное название «Героев УПА».

Решение вызвало резкую реакцию польских политиков и общественности, а президент Польши Кароль Навроцкий уже заявил о намерении лишить украинского президента ордена Белого Орла, которым его ранее наградил Анджей Дуда.

Вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины, пока Киев, по его словам, не откажется от «культа преступников».

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В Министерстве иностранных дел Украины ранее выразили сожаление из-за острой реакции Польши. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что решение о наименовании украинского подразделения не было направлено против польского народа.

По его словам, украинские военные, которые сейчас защищают страну от российской агрессии, вкладывают в эту символику прежде всего значение борьбы за независимость.

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