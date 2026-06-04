В Польше возмутились из-за наименования подразделения ВСУ в честь УПА и требуют извинений от Зеленского / © ТСН.ua

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Решение украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении одному из военных подразделений почетного наименования в честь УПА спровоцировало серьезный кризис в дипломатических отношениях с Варшавой.

В Польше восприняли этот шаг как глубокую обиду и свидетельство неготовности Киева к европейской интеграции, что поставило под угрозу даже дальнейший формат двусторонней поддержки.

Что известно о скандале и какие последствия могут быть для Украины — читайте в материале ТСН.ua.

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Польша возмутилась решением Зеленского относительно наименования «Героев УПА»

27 мая президент Украины Владимир Зеленский предоставил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА».

Такое решение президента вызвало резкую критику со стороны Польши. Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что такой шаг играет на руку российской пропаганде и свидетельствует о ментальной неготовности Украины к европейской интеграции из-за героизации УПА.

Польский президент Кароль Навроцкий / © Associated Press

«Это также доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна вступать в Европейский Союз без всяких ожиданий, очень ошибались. Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в плане прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи», — высказался президент Польши.

Из-за этого инцидента Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении украинского президента высшей польской награды — Ордена Белого Орла, который Зеленский получил от Анджея Дуды в 2023 году.

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В то же время польский президент отметил, что поддержка Украины в войне против России остается стратегическим интересом его страны, но подчеркнул недопустимость подобных шагов для построения межгосударственных отношений.

Между тем бывший президент Польши Анджей Дуда прокомментировал инициативу о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Дуда отметил, что вручал эту награду весной 2023 года при других условиях, а теперь поведение украинского лидера изменилось.

Он добавил, что окончательный вердикт будет принимать действующий президент Кароль Навроцкий с учетом позиции Капитула ордена, заседание которого запланировано на 8 июня.

Бывший президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил в эфире Polsat News, что Зеленский должен позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому и извиниться.

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«Президенту Зеленскому, вероятно, надо позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал Пшидач.

Польский политик назвал решение украинской стороны возмутительным и призвал к жесткой реакции, выразив уверенность, что премьер-министр Дональд Туск поддержит отмену ордена Белого Орла для Владимира Зеленского из уважения к жертвам Волынской трагедии. По мнению Пшидача, такой шаг Киева обусловлен внутриполитической ситуацией в Украине или попыткой повлиять на польскую политику.

Отдельно Пшидач прокомментировал призывы части польских политиков приостановить помощь Украине. Он заявил, что главной угрозой для Польши остается Россия, однако добавил, что отдельные элементы помощи Киеву «могут быть изменены». Кроме того, представитель канцелярии польского президента считает целесообразным вернуться к законопроекту о запрете прославления Степана Бандеры.

Скандал из-за УПА набирает обороты: Польша выдвигает ультиматум Украине

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинскую государственную награду, которую ему ранее вручил президент Владимир Зеленский. Речь идет об ордене «За заслуги» II степени, который Цихоцкий получил за вклад в укрепление украинско-польских отношений после начала полномасштабного вторжения России.

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«В связи с решениями президента Украины о награждении УПА и пособника немецких нацистов я вернул врученную мне награду», — сказал экс-посол Польши в Украине.

В свою очередь вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна заблокировать евроинтеграцию Украины, пока Киев, по его словам, не откажется от «культа преступников». Также он отметил, что Киев должен разблокировать все эксгумации жертв Волынской трагедии.

Кроме того, польский политик призвал к более жестким шагам в отношениях с Украиной, в частности он предложил прекратить финансирование Starlink а также отказаться от механизмов совместного финансирования помощи Украине через заимствование средств.

Что говорят в Украине

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что такая реакция Варшавы идет вразрез с тем, как положительно развивались отношения последние полтора года. За это время страны как раз начали возобновлять поиски и эксгумацию захоронений, а также создали Конгресс историков для решения сложных вопросов.

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«Дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и базироваться на достоверных источниках. Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва», — отметил он.

Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

Георгий Тихий пояснил, что украинские военные, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, не пытались оскорбить польский народ. По его словам, для современных воинов борьба УПА является исключительно символом сопротивления имперской Москве, а не действиями против поляков.

Также в министерстве отметили, что несмотря на трагические страницы Второй мировой войны, история обеих стран имеет много примеров совместной успешной борьбы против общего врага.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к полякам. На своей странице в FacebookСибига отметил, что обострение отношений между Украиной и Польшей не несет пользы ни украинцам, ни полякам.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

Андрей Сибига отметил, что в последние годы Украина ведет конструктивный диалог с Польшей. В частности, страна разблокировала процессы поиска и эксгумации, позволила перезахоронения жертв, а также возобновила работу конгресса историков. Сейчас идет объективная научная дискуссия по сложным историческим вопросам, которая базируется исключительно на архивных документах, материалах и исследованиях.

Чиновник отметил, что Украина и Польша не должны бороться, ведь это подведет страны к пропасти. Он призвал уменьшить эмоциональное напряжение, передать изучение исторического прошлого профильным специалистам и сосредоточиться на борьбе с общим врагом, защите безопасности в Европе и развитии будущего.

Польские чиновники заявляют, что заставят Зеленского изменить свое решение

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заверил, что приложит максимум усилий для отмены указа Владимира Зеленского о присвоении подразделению ССО «Север» почетного наименования «имени Героев УПА».

Во время пресс-конференции чиновник отметил, что уже обсудил этот вопрос с украинским коллегой Михаилом Федоровым и четко донес до него официальную и непоколебимую позицию Варшавы о недопустимости такого шага.

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Косиняк-Камыш заявил, что не согласен с объяснениями главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что решение о выборе названия подразделения приняли украинские солдаты, которые не намеревались обидеть поляков. В то же время польский министр подчеркнул, что «прославление УПА» неприемлемо для поляков.

Какие последствия могут быть для Украины

По данным польских медиа, президент Кароль Навроцкий может использовать скандал с УПА как рычаг влияния на премьер-министра Дональда Туска и бывшего президента Анджея Дуду.

Как отметил в комментарии для РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, Туск в определенной степени может блокировать антиукраинскую политику в Польше.

«На данный момент, возможно, этот риск не является таким большим, поскольку правительство Туска — не так, чтобы проукраинское, но более проевропейское, более либеральное. Оно настроено на нормальные отношения с Украиной, на то, чтобы находить компромиссы», — отметил эксперт.

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По словам Фесенко, правительство Туска демонстрирует вполне здравый и прагматичный подход в отношениях с Киевом. Обе стороны четко осознают, что на первом месте сегодня стоят не прошлые исторические обиды, а противодействие общей угрозе и совпадение векторов развития внутри Евросоюза.

«Но если в Польше сменится правительство, и оно будет проводить такую политику, как президент Навроцкий, тогда для нас возникнут очень серьезные проблемы», — резюмировал Фесенко.

Напомним, с июля 2027 года во всем Евросоюзе заработает единый лимит наличных платежей в 10 000 евро, а все операции выше этой суммы позволят только через банковский перевод. Украинцам в Польше стоит принять это во внимание: проверять личность клиента начнут уже с 3 000 евро, а новые правила направлены на борьбу с отмыванием средств и финансированием преступности.

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