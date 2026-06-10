Скандал из-за УПА: в Варшаве сделали неожиданное заявление после приезда Буданова

Глава ОП Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

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Визит главы Офиса президента Кирилла Буданова в Варшаву из-за скандала вокруг УПА был правильным.

Такое мнение высказал экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью Укринформ.

По его словам, вероятно, тогда Буданов заявил, что Владимир Зеленский должен совершать международные путешествия из Кишинева, а не из Жешува. Это заставило «серьезно задуматься» Варшаву.

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«Я считаю: он правильно сделал, что приехал, послушал мнение поляков, сделал выводы. И, похоже, тогда было принято решение, что Зеленский должен совершать международные путешествия из Кишинева, а не из Жешува. Это заставило Польшу серьезно задуматься», — рассказал он.

Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Напряженность между Киевом и Варшавой на фоне УПА набирает обороты. Одним из последствий, по мнению бывшего главы МИД Польши Яцека Чапутовича, может быть, что Зеленский не приедет в Гданьск. Там в конце июня должна пройти конференция по восстановлению Украины.

Несмотря на скандал, в правительстве Польши пообещали, что не будут блокировать вступление Украины в Европейский Союз. Польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что эта поддержка будет обязательно базироваться на четких европейских правилах, обеспечивающих безопасность для самой Польши.

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