Подобные действия могут служить исключительно интересам Российской Федерации, пытающейся посеять раздор между Украиной и ее партнерами.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что ничто не дискредитирует венгерских чиновников больше, чем их действия.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в ответ на заявления венгерского дипломата Левенте Мадяра.

Украина категорически отвергает обвинения Будапешта относительно якобы развертывания "дискредитационной кампании" против руководства Венгрии.

В Киеве уверяют, что никогда не вели и не будут вести подобные кампании против своих партнеров, в частности, соседней Венгрии.

Скандальная поездка венгерского дипломата

10 февраля в Киеве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко с парламентским государственным секретарем МИД Венгрии Левенте Мадяром.

Украинская сторона надеялась на конструктивный диалог, однако оказалось, что главной целью визита венгерского дипломата была съемка провокативного видео в центре столицы с манипулятивными заявлениями и критикой украинских властей.

"Ничто не дискредитирует венгерских должностных лиц больше, чем их собственные действия", — подчеркнули в МИД Украины.

Что известно о заявлениях Левенте Мадяра

На этой неделе Левенте Мадяр прибыл в Киев и требовал объяснений относительно якобы "клеветнической кампании" против Венгрии. В своем видеообращении он обвинил Украину в ударе в спину и заявил, что националистические правительства ограничивали права закарпатских венгров на использование родного языка.

Также дипломат отметил, что после начала войны Будапешт все равно помогал Украине.

Однако украинская сторона подчеркивает: обвинения Будапешта необоснованны, а манипуляции вокруг языкового вопроса только разжигают конфликт, выгодный Кремлю.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Бейрут заявил, что Будапешт выделит 400 миллионов форинтов (примерно 991 500 евро) в поддержку армии Ливана вместо того, чтобы предоставить оружие Украине.

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