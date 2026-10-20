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Скандал между Украиной и Южной Кореей набирает обороты: Сеул идет на новые шаги
Южная Корея отзывает часть дипломатов из Украины, поскольку, по утверждению Сеула, Киев не дал конструктивного ответа на вопрос двух северокорейских военнопленных.
Южная Корея решила отозвать дополнительный персонал своего посольства в Украине. В Сеуле объясняют это отсутствием «конструктивного ответа» Киева в споре по поводу передачи двух северокорейских военнопленных, а также постоянной угрозой российских обстрелов.
Об этом сообщает Reuters.
Что решила Южная Корея
Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что отзовет часть сотрудников посольства в Киеве. По данным ведомства, Сеул неоднократно передавал украинской стороне свою позицию разными каналами, однако не получил ответа, который считал бы достаточным.
Представитель южнокорейского МИД Пак Ду-сун объяснил, что решение было принято для урегулирования ситуации и возобновления отношений между странами.
«Эта мера была принята, поскольку мы сочли ее необходимой для содействия дружественному решению вопроса и восстановлению доверия между двумя странами», — сказал Пак на брифинге.
При этом он не уточнил, сколько именно дипломатов отзовут из Украины.
Несмотря на сокращение персонала, посольство Южной Кореи в Киеве продолжит работу. По словам пресс-секретаря МИД Южной Кореи Пака Ду-суна, в Украине останутся временный поверенный по делам и консульские работники, которые будут заниматься дипломатическими контактами и безопасностью южнокорейских граждан.
Также Пак Ду-сун подчеркнул, что решение связано с ситуацией безопасности: постоянная угроза российских обстрелов усложняет защиту дипломатического персонала.
Почему возник спор из-за северокорейских военнопленных
Причиной обострения стала ситуация с двумя военнослужащими КНДР, попавшими в плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области России. По данным южнокорейских официальных лиц, в сентябре 2026 года они прибыли в Южную Корею.
Конфликт разгорелся после выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, где он рассказал о передаче двух северокорейских пленных Сеулу.
Южная Корея считает, что публичное разглашение этой информации противоречило договоренностям о конфиденциальности. В Сеуле утверждают, что это могло поставить под угрозу безопасность оставшихся в Северной Корее самих военных и их родственников.
«У сторон были общее понимание необходимости хранить информацию о репатриации в тайне как можно дольше», — заявлял ранее южнокорейский дипломат.
Что ответила Украина на решение Сеула
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев считает ситуацию исчерпанной. По его словам, недоразумение возникло из-за разной трактовки договоренностей по конфиденциальности на отдельных этапах передачи военнопленных.
«Мы считаем, что ситуация исчерпана. Все было связано с разным толкованием этапов конфиденциальности по передаче военнопленных», — сказал Сибига в интервью РБК-Украина.
Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев выполнил все свои обязательства, а отзыв посла Сеулом назвал временным шагом.
Напомним, дипломатический кризис между Киевом и Сеулом обострился после выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. Тогда президент Украины сообщил о передаче Южной Кореи двух северокорейских военнопленных. Сеул заявил, что это нарушило договоренность о конфиденциальности, призванной защитить военных и их родственников в КНДР.
Впоследствии Южная Корея отозвала посла из Украины и потребовала от Киева подтвердить существование договоренности и публично извиниться. Украинская сторона отрицала существование такого понимания.
В то же время Сеул заверил, что спор не повлияет на поддержку Украины. Отдельно южнокорейские власти пообещали проверить информацию о поставках более 176 тысяч тонн горючего из портов страны в Россию.