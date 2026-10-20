Скандал между Украиной и Южной Кореей набирает обороты: Сеул идет на новые шаги

Скандал между Сеулом и Киевом / © ТСН

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Южная Корея решила отозвать дополнительный персонал своего посольства в Украине. В Сеуле объясняют это отсутствием «конструктивного ответа» Киева в споре по поводу передачи двух северокорейских военнопленных, а также постоянной угрозой российских обстрелов.

Об этом сообщает Reuters.

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Что решила Южная Корея

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что отзовет часть сотрудников посольства в Киеве. По данным ведомства, Сеул неоднократно передавал украинской стороне свою позицию разными каналами, однако не получил ответа, который считал бы достаточным.

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Представитель южнокорейского МИД Пак Ду-сун объяснил, что решение было принято для урегулирования ситуации и возобновления отношений между странами.

«Эта мера была принята, поскольку мы сочли ее необходимой для содействия дружественному решению вопроса и восстановлению доверия между двумя странами», — сказал Пак на брифинге.

При этом он не уточнил, сколько именно дипломатов отзовут из Украины.

Несмотря на сокращение персонала, посольство Южной Кореи в Киеве продолжит работу. По словам пресс-секретаря МИД Южной Кореи Пака Ду-суна, в Украине останутся временный поверенный по делам и консульские работники, которые будут заниматься дипломатическими контактами и безопасностью южнокорейских граждан.

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Также Пак Ду-сун подчеркнул, что решение связано с ситуацией безопасности: постоянная угроза российских обстрелов усложняет защиту дипломатического персонала.

Почему возник спор из-за северокорейских военнопленных

Причиной обострения стала ситуация с двумя военнослужащими КНДР, попавшими в плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области России. По данным южнокорейских официальных лиц, в сентябре 2026 года они прибыли в Южную Корею.

Конфликт разгорелся после выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, где он рассказал о передаче двух северокорейских пленных Сеулу.

Южная Корея считает, что публичное разглашение этой информации противоречило договоренностям о конфиденциальности. В Сеуле утверждают, что это могло поставить под угрозу безопасность оставшихся в Северной Корее самих военных и их родственников.

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«У сторон были общее понимание необходимости хранить информацию о репатриации в тайне как можно дольше», — заявлял ранее южнокорейский дипломат.

Что ответила Украина на решение Сеула

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев считает ситуацию исчерпанной. По его словам, недоразумение возникло из-за разной трактовки договоренностей по конфиденциальности на отдельных этапах передачи военнопленных.

«Мы считаем, что ситуация исчерпана. Все было связано с разным толкованием этапов конфиденциальности по передаче военнопленных», — сказал Сибига в интервью РБК-Украина.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев выполнил все свои обязательства, а отзыв посла Сеулом назвал временным шагом.

Напомним, дипломатический кризис между Киевом и Сеулом обострился после выступления Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. Тогда президент Украины сообщил о передаче Южной Кореи двух северокорейских военнопленных. Сеул заявил, что это нарушило договоренность о конфиденциальности, призванной защитить военных и их родственников в КНДР.

Впоследствии Южная Корея отозвала посла из Украины и потребовала от Киева подтвердить существование договоренности и публично извиниться. Украинская сторона отрицала существование такого понимания.

В то же время Сеул заверил, что спор не повлияет на поддержку Украины. Отдельно южнокорейские власти пообещали проверить информацию о поставках более 176 тысяч тонн горючего из портов страны в Россию.

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