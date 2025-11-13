Скандал "Мидас" грозит евроинтеграции и репарационному кредиту Украины - La Repubblica

Европейские партнеры обеспокоены коррупционным скандалом Мидас в Украине / © ТСН

Реклама

Коррупционное дело в энергетике, которую в Украине назвали «Мидас», вызвало серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе.

Как сообщает La Repubblica, хищение государственных средств в области энергетики более чем на 100 миллионов долларов может поставить под угрозу не только репарационный кредит на 140 миллиардов евро, но и дальнейшее вступление Украины в ЕС.

«Юридические сложности использования замороженных российских активов теперь осложняются подозрениями относительно того, как эти деньги могут быть использованы», — отмечает издание.

Реклама

На заседании Еврогруппы 12 ноября, где обсуждалось финансирование Украины на следующие два года, несколько министров финансов стран ЕС неоднократно упоминали о деле Миндича, которое стало символом масштабных злоупотреблений в госсекторе.

La Repubblica подчеркивает, что дело Миндича может стать препятствием для вступления Украины в ЕС.

Коррупционный скандал разразился на фоне нового отчета Еврокомиссии, где отмечено, что в борьбе с коррупцией в Украине «достигнут только ограниченный прогресс». Также в документе упоминается о давлении на антикоррупционные органы — НАБУ и САП, ведущие в настоящее время расследование в отношении «Мидаса».

«Коррупционеры разворовывали деньги, которые должны были пойти на помощь украинским военным. Такие действия подрывают доверие к Украине и играют на руку врагу», — подчеркнула Кая Каллас — высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Реклама

Она добавила, что Европа ожидает от Киева «нулевой толерантности к коррупции», особенно в военное время.

Европейское издание сравнивает это дело с итальянской антикоррупционной кампанией «Mani Pulite» («Чистые руки») 1990-х годов, разоблачившей системную коррупцию в политике и бизнесе.

Ранее НАБУ и САП обнародовали часть записей, связанных с хищением средств государственного предприятия «Энергоатом».

К сделкам, по данным следствия, могут быть причастны министерша энергетики Светлана Гринчук и действующий министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Минтопэнерго.

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что оба чиновника не могут оставаться на своих должностях.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас также отреагировала на скандал, подчеркнув, что «коррупционеры разворовывали деньги народа, которые должны были попасть на фронт».