Скандал на G20: лидер КНР обвинил премьера Канады в сливе кулуарного разговора СМИ

Разговор между двумя политиками состоялся в одном из общественных мест на Бали, где они оба участвовали в саммите G20.

Лидер КНР Си Цзиньпин раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за то, что подробности кулуарных переговоров лидеров двух стран на саммите G20 стали известны широким массам.

Об этом пишет Global News.

"Все, что мы обсуждали, попало в СМИ, и это неприемлемо", — сказал Цзиньпин во время встречи с Трюдо на следующий день через переводчика.

Сообщается, что канадский премьер прервал китайского переводчика и заявил: "Мы верим в свободный, открытый и честный диалог, и так будет продолжаться и дальше. Мы будем продолжать стремиться к конструктивной совместной работе, но будут и разногласия по некоторым вопросам".

Си Цзиньпин ответил, что сначала нужно создать условия для этого, после чего первые лица Канады и Китая пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Источники в канадском правительстве сообщили, что Трюдо за 10 минут беседы с Цзиньпином успел поднять вопрос о войне в Украине, Северной Корее и предполагаемом вмешательстве Китая в канадские выборы.

Напомним, по завершению саммита лидеров "Большой Двадцатки" дипломаты выпустили совместное заявление. Декларацию согласовали все страны-участницы, хотя принятие ее было под вопросом. Ведь у государств G20 разные позиции в отношении российской агрессии, в том числе из-за того, что на саммите присутствовала Россия. Но делегация страны-агрессора покинула саммит раньше времени.

Финал саммита g20 о чем идет речь в совместном заявлении лидеров?