Скандал на Генассамблее ООН: президент Польши употребил снюс на глазах камер

Появились кадры, как президент Польши употребляет снюс на Генассамблее ООН

На сессии Генассамблеи ООН президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре внимания из-за своих действий: камеры зафиксировали, как он вынул из кармана коробочку, вероятно, со снюсом и положил его в рот.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как во время перерыва помощник или охранник передал Каролю Навроцкому «шайбу» со снюсом, после чего польский президент закинул его под губу.

Снюс — вид курения табачного изделия. Навроцкий раньше использовал его во время президентской кампании, в частности, прямо во время теледебатов.

Как пишет издание inPoland, случившееся вызвало широкую реакцию в польском сегменте социальных сетей. Многие комментаторы, включая политиков оппозиции, выразили возмущение, назвав поступок президента «полной компрометацией» и «нарушением этикета» на международной арене.

«Помню, как во время президентских дебатов Навроцкий положил в рот стимулятор и это вызвало удивление нормальных людей. Никто нормальный так не ведет себя. А тут — пожалуйста: без стыда, на форуме ООН человек, представляющий высший государственный пост в Польше, публично берет стимуляторы. Это пренебрежение к Польше и нашим международным партнерам. Публично пропагандирует вредные привычки», — говорит Дорота Брейза, адвокат и жена евродепутата Кшиштофа Брейзы.

Напомним, что во время избирательной кампании Навроцкий даже сдавал тест на наркотики. Кроме того, СМИ утверждают, что Кароль Навроцкий в свое время занимался сутенерством и «заказывал» проституток.