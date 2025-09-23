ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
7415
Время на прочтение
1 мин

Скандал на Генассамблее ООН: президент Польши употребил снюс на глазах камер

Польский президент Навроцкий употребил снюс прямо во время сессии Генассамблеи ООН.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Появились кадры, как президент Польши употребляет снюс на Генассамблее ООН

Появились кадры, как президент Польши употребляет снюс на Генассамблее ООН

На сессии Генассамблеи ООН президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре внимания из-за своих действий: камеры зафиксировали, как он вынул из кармана коробочку, вероятно, со снюсом и положил его в рот.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как во время перерыва помощник или охранник передал Каролю Навроцкому «шайбу» со снюсом, после чего польский президент закинул его под губу.

Снюс — вид курения табачного изделия. Навроцкий раньше использовал его во время президентской кампании, в частности, прямо во время теледебатов.

Как пишет издание inPoland, случившееся вызвало широкую реакцию в польском сегменте социальных сетей. Многие комментаторы, включая политиков оппозиции, выразили возмущение, назвав поступок президента «полной компрометацией» и «нарушением этикета» на международной арене.

«Помню, как во время президентских дебатов Навроцкий положил в рот стимулятор и это вызвало удивление нормальных людей. Никто нормальный так не ведет себя. А тут — пожалуйста: без стыда, на форуме ООН человек, представляющий высший государственный пост в Польше, публично берет стимуляторы. Это пренебрежение к Польше и нашим международным партнерам. Публично пропагандирует вредные привычки», — говорит Дорота Брейза, адвокат и жена евродепутата Кшиштофа Брейзы.

Напомним, что во время избирательной кампании Навроцкий даже сдавал тест на наркотики. Кроме того, СМИ утверждают, что Кароль Навроцкий в свое время занимался сутенерством и «заказывал» проституток.

Дата публикации
Количество просмотров
7415
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie