- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 906
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал на концерте Коржа в Варшаве: против 57 украинцев открыли производство о депортации
МИД также подтвердил задержание граждан Украины после концерта Макса Коржа.
После скандала на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве против 57 украинцев открыли производство о депортации за агрессию и демонстрацию запрещенной символики.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В МИД проинформировали, что по данным посольства Украины в Польше, в результате событий во время концерта в Варшаве 9 августа против 57 украинцев начато производство по депортации с территории страны пребывания.
«Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 г.р. Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики», — сообщили в МИД.
Посольство оперативно направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела. Оно находится на особом контроле посольства Украины в Польше.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве против 63 участников беспорядков (57 из них — украинцы) на концерте Макса Коржа открыто производство об их принудительной или добровольной депортации из страны.
Что произошло на концерте Макса Коржа в Варшаве?
9 августа во время концерта Макса Коржа на Национальном стадионе им. К. Гурского в Варшаве часть зрителей нарушила правила безопасности — некоторые перепрыгивали через барьеры и выходили на поле арены, а также зажигали файеры. Кроме того, несмотря на запрет приносить флаги, среди публики заметили участников с символикой: один развернул флаг Украинской повстанческой армии с трезубцем, другой — сине-желтый флаг с надписью «Идея Нации».
В частности, флаг УПА разозлил поляков. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий пообещал написать заявление в прокуратуру, сославшись на закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий. Заметим, что на флаг УПА в Польше нет официального запрета.