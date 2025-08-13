Скандал на концерте Коржа в Варшаве: против 57 украинцев открыли производство о депортации

Флаг Украины на концерте Макса Коржа в Варшаве / © скриншот с видео

После скандала на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве против 57 украинцев открыли производство о депортации за агрессию и демонстрацию запрещенной символики.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД проинформировали, что по данным посольства Украины в Польше, в результате событий во время концерта в Варшаве 9 августа против 57 украинцев начато производство по депортации с территории страны пребывания.

«Сейчас подтверждено задержание граждан Украины 1995, 2002 и 2005 г.р. Польские правоохранители инкриминируют им акты агрессии, столкновения с персоналом и демонстрацию запрещенной польским законодательством символики», — сообщили в МИД.

Посольство оперативно направило официальные запросы в компетентные органы для выяснения деталей дела. Оно находится на особом контроле посольства Украины в Польше.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве против 63 участников беспорядков (57 из них — украинцы) на концерте Макса Коржа открыто производство об их принудительной или добровольной депортации из страны.

Что произошло на концерте Макса Коржа в Варшаве?

9 августа во время концерта Макса Коржа на Национальном стадионе им. К. Гурского в Варшаве часть зрителей нарушила правила безопасности — некоторые перепрыгивали через барьеры и выходили на поле арены, а также зажигали файеры. Кроме того, несмотря на запрет приносить флаги, среди публики заметили участников с символикой: один развернул флаг Украинской повстанческой армии с трезубцем, другой — сине-желтый флаг с надписью «Идея Нации».

В частности, флаг УПА разозлил поляков. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий пообещал написать заявление в прокуратуру, сославшись на закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий. Заметим, что на флаг УПА в Польше нет официального запрета.