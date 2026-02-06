Скандал на Олимпиаде: "летающих лыжников" будут проверять на увеличение пениса

Прыжки на лыжах с трамплина. Иллюстративное изображение / © AFP

Спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх, могут проверять на инъекции для увеличения полового члена. Такую хитрость «летающие лыжники» якобы используют для улучшения спортивных результатов.

Об этом сообщает ВВС.

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька на пресс-конференции в день открытия XXV зимних Олимпийских игр отметил, что такие случаи могут стать основанием для официального расследования.

«Обещаю — я этим займусь», — сказал он журналистам.

В прошлом месяце немецкое издание Bild сообщило, что перед примеркой костюмов, в которых спортсмены будут выступать на Олимпиаде, некоторые прыгуны кололи в половой член гиалуроновую кислоту — препарат, который не считается допингом.

В то же время такие инъекции увеличивают окружность полового члена на один-два сантиметра и соответственно увеличивает площадь поверхности индивидуального лыжного комбинезона.

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) утверждают, что большая площадь лыжного костюма может увеличить продолжительность и дальность полета спортсмена.

«Каждый дополнительный сантиметр на костюме имеет значение. Если площадь поверхности костюма больше на 5%, спортсмен летит дальше», — заявил директор мужских соревнований по прыжкам с трамплина FIS Сандро Пертиле

Сейчас лыжные федерации отдельных стран проводят собственные проверки «летающих лыжников», которые ради лучших результатов прибегают к таким хитростям.

