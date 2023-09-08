Скандал с биографией Илона Маска: опубликованы частные сообщения украинского министра

В биографии американского миллиардера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска опубликованы частные сообщения от вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Разрешения на их публикацию украинский чиновник не предоставлял.

Об этом Федоров заявил изданию Financial Times.

"Это не очень красиво. Я никогда не обнародовал и не рассказывал о нашей переписке [с Маском] публично", — сказал министр.

Автор беллетризированной биографии американского миллиардера Уолтер Айзексон в своей книге, в частности, рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ к Starlink и это помешало тайной атаке украинских беспилотников на Черноморский флот России в оккупированном Крыму.

Фрагмент этой книги был опубликован в колонке Айзексона в Washington Post, он содержит и текстовые сообщения, в которых Федоров умоляет Маска восстановить связь Starlink для Сил обороны Украины.

Михаил Федоров отметил, что со времени этих сообщений прошел уже год, поэтому их публикация вряд ли будет иметь какие-то негативные последствия.

Он также отметил, что Маск сказал ему, что выключил сервис Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда Федоров попросил его включить связь на всей территории Украины — в Крыму и к границам по состоянию на 1991 год.

"Когда включил, то написал, что снова включил", — добавил Федоров.

Напомним, временную остановку работы Starlink, которая произошла в решающий момент контрнаступления Украины осенью прошлого года, биограф Маска объяснил его экзистенциальным страхом перед применением Россией ядерного оружия и глобальным конфликтом, который уничтожит все человечество. Впоследствии Маск уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений возможной атаки ВСУ против российского флота.

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