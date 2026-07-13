Скандал с Booking: украинке отказали в возвращении 1300 евро за отель с разрытой набережной в Греции

Берег на острове Родос

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Оформление проживания через известные международные сервисы не является стопроцентным залогом беззаботного отпуска. Путешественники периодически сталкиваются с тем, что реальное состояние номеров кардинально отличается с красивыми картинками на экране, а попытки вернуть деньги за неудачный сервис превращаются в квест.

Историей своего разочарования от поездки в Грецию поделилась в соцсети Threads украинская путешественница с ником yuliia_kvpk.

Девушка отметила, что выбрала и оплатила отель через платформу Booking.com, предварительно проверив отзывы на сторонних ресурсах и информацию на сайте самого заведения. Однако на месте выяснилось, что условия проживания существенно хуже обещанных, а сервис бронирования и администрация отказали в возвращении средств.

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Что произошло после приезда на Родос?

Девушка прилетела на греческий остров Родос вместе с 67-летней матерью. Перед бронированием она видела информацию о том, что пляж расположен всего в 50 метрах от отеля. Именно это стало одной из главных причин выбора этого дома. Однако по приезде вместо ожидаемого пляжа их встретили масштабные строительные работы.

«Нас встретили экскаваторы, бетон, металлические конструкции, горы камней и полностью разрыта набережная. Мы даже не заселились», — пишет Юлия.

Берег на острове Родос

Берег на острове Родос

Берег на острове Родос

Девушка с мамой сразу обратились в администрацию гостиницы и в службу поддержки Booking.com, предоставили фотографии и объяснили ситуацию. Вместо отдыха им пришлось несколько часов искать другое жилье. Впоследствии Booking.com сообщил, что 1384,40 евро (70447 гривен) за бронирование возвращать не будет. Больше девушку возмутило то, что о масштабных работах у моря туристов не предупредили до бронирования.

«Я не прошу бесплатного отпуска или чьих-то денег. Я хочу вернуть свои деньги»,

— написала девушка.

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Как отреагировали в Сети?

Публикация быстро собрала сотни комментариев в Сети. Многие пользователи написали, что также имели проблемы с бронированием через Booking.com. Одни рассказывали, что по приезду получали номер, не соответствующий действительности.

«На фото все было белое, красивое и чистое. Заселились, а там плесень по всей комнате»,

— пишет пользователь sonya.khoru.

Другие упоминали случаи, когда бронирование отменялось уже после оплаты или возникали трудности с возвратом средств.

«Прилетели в Амстердам, а оказалось, что бронирование отменено. За деньги воевали месяц»,

— рассказывает в комментариях пользователь stfalcon.

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Как избежать подобных ситуаций?

Опытные путешественники, в первую очередь, рекомендуют внимательно читать самые свежие отзывы, ведь именно у них часто появляется информация о ремонтах или изменениях условий проживания. Также советуют проверять отель не только на Booking.com, но и в Google Maps, на других туристических платформах и обращать внимание на фотографии, которые публикуют путешественники.

Несколько пользователей посоветовали обратиться в банк и воспользоваться процедурой chargeback. В некоторых случаях именно так удалось вернуть деньги. Кроме того, часть комментаторов рекомендовала бронировать жилье непосредственно через гостиницу или воспользоваться услугами турагентов, которые могут помочь в случае возникновения спорных ситуаций.

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