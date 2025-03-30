Скандал с чатом в Signal: Трамп заявил, что это охота на ведьм

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на ситуацию с утечкой секретных данных из чата Signal.

Об этом пишет издание NBC

В интервью медиа президент США вновь заявил, что даже после скандала с утечкой данных доверяет советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и министру обороны Питу Гегсету.

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«Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости, как вот вы, постоянно говорят об этом, но это просто охота на ведьм, и об этом не стоит говорить. Мы нанесли чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не желает об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить — это чушь. Это фейковые новости», — сказал он.

В то же время Трамп отметил, что понятия не имеет, что такое Signal.

«Мне безразлично, что такое Signal. Все, что я могу вам сказать — это просто охота на ведьм, и это единственное, о чем хочет говорить пресса, потому что вам больше не о чем говорить. Потому что это были лучшие 100 дней президентства в истории нашей страны», — добавил он.

Как возник скандал

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг написал в материале на сайте издания, что 11 марта советник по нацбезопасности США Майкл Уолц направил ему запрос к закрытому чату Signal. Журналист решил, что это ложный аккаунт, однако принял приглашение.

По его словам, чат создан «для координации по хуситам, особенно в течение следующих 72 часов». Он так написал, что среди участников были вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор нацразведки Тулси Габбард, министр финансов Скотт Бессент, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и другие чиновники администрации Трампа.