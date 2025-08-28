Скандал с дронами: как инфлюэнсерша из ЮАР продвигала сомнительную работу в России

Саян Буджи / © BBC

Южноафриканская инфлюэнсер Саян Буджи (настоящее имя Гонор Зума) оказалась в центре внимания после того, как одно из ее видео, где она рекламировала вакансии для женщин 18–22 лет в России, стало вирусным. Видео вызвало шквал критики, и Будже пришлось публично приносить извинения за участие в программе, которая, как подозревают, связана с трудоустройством на российских заводах по производству дронов.

Об этом рассказывает BBC.

После инцидента правительство Южной Африки выпустило предупреждение о рисках таких предложений, отметив опасность торговли людьми и непроверенных вакансий за рубежом.

"После того, как я увидела комментарии под своими страстями и видео, поняла, что не могу этого поддерживать", - сообщила 24-летняя инфлюэнсерша своим 902 тысячам подписчиков в Instagram. Она также удалила все рекламные видео, где речь шла о "новом старте" для молодых женщин.

В видео, снятом в Татарстане и опубликованном в TikTok (1,7 млн подписчиков), Саян рассказывала о двухлетней "стартовой программе", которая должна была обучать профессиональным навыкам и русскому языку, не уточняя конкретных профессий.

В то же время появились сообщения, что некоторые участницы программы попадали на производство дронов, используемых Россией в войне против Украины.

В своем извинении Буджи отметила: "Торговля людьми – очень серьезный вопрос. Волна критики стала большим уроком для меня и других инфлюэнсеров". Она добавила: "Я удалила это немедленно, мне не было важной выгоды. Извиняюсь и надеюсь, что такого больше не повторится".

Скандал вызвал широкий резонанс в соцсетях. Пользователи даже создали петицию, призывая инфлюэнсеров распространять информацию о признаках и опасности торговли людьми.

Власти ЮАР начали расследование программы. Заместитель министра юстиции Андрис Нел отметил, что "так называемые возможности" часто связаны с риском трудовой эксплуатации и торговли людьми.

"Не доверяйте рекламе в соцсетях или непрошеным онлайн-объявлениям - проверяйте вакансии через официальные каналы", - подчеркнул он.

По данным Global Initiative Against Transnational Organized Crime, одной из локаций набора является специальная экономическая зона в Татарстане, где, по оценкам экспертов, производят дроны. Большинство работников привлекают непосредственно к производству, другие выполняют вспомогательные роли – уборщицы, повара и т.д.

В удалённом видео Саян отмечала: "Похоже, к девушкам здесь относятся хорошо - африканок, азиок, латиноамериканок".