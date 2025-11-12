Скандал с Эпштейном снова коснулся Трампа: что раскрыли новые письма

Дональд Трамп / © Associated Press

Демократы Палаты представителей США обнародовали новый массив электронных писем покойного финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет CNN.

В документах неоднократно упоминается имя президента США Дональда Трампа — в частности в частной переписке Эпштейна с Гислейн Максвелл и журналистом Майклом Уолффом.

Новые материалы, обнародованные демократическими членами Комитета по надзору Палаты представителей США, проливают свет на частную переписку Джеффри Эпштейна, который в 2019 году умер в тюрьме при обстоятельствах, официально признанных самоубийством.

В ряде писем фигурирует Дональд Трамп. Эпштейн писал, что тогдашний бизнесмен «проводил значительное время» с женщиной, которую демократы описывают как возможную жертву сексуальной эксплуатации. В одном из сообщений он намекал, что Трамп «знал о женщинах», вероятно, имея в виду случай, когда Трамп публично заявил, что выгнал Эпштейна из клуба Mar-a-Lago из-за «переманивания молодых сотрудниц».

В одном из писем от 2 апреля 2011 года Эпштейн писал Гислейн Максвелл: «Я хочу, чтобы ты поняла — та собака, которая не лаяла, это Трамп… (ред.) провел часы у меня дома, но его имя ни разу не упоминалось. Начальник полиции и т.д. Я на 75% там.»

Максвелл ответила коротко: «Я думала об этом…». Контекст этой переписки остается неясным.

Несмотря на упоминания Трампа, в допросах Максвелл отрицала, что видела его в любых «неуместных ситуациях». Она отмечала, что знакома с ним только по публичным мероприятиям и что Трамп «никогда не вел себя неподобающе».

Имя женщины, о которой упоминал Эпштейн, было изъято демократами из опубликованных документов для сохранения ее конфиденциальности.

Кроме того, в публикацию вошли письма Эпштейна с журналистом Майклом Уолффом. В январе 2019 года, за несколько месяцев до своей смерти, Эпштейн комментировал заявления Трампа о его исключении из Mar-a-Lago, отмечая, что «Трамп знает о девушках» и что он просил Максвелл «прекратить их вербовку».

В еще одном письме от 15 декабря 2015 года Волфф сообщил Эпштейну, что CNN готовит вопрос о его отношениях с Трампом во время республиканских дебатов. Эпштейн тогда ответил: «Можем составить для него ответ — что скажешь?» На что Волфф посоветовал: «Дай ему самому повеситься», намекая, что публичный ответ может создать скандал.

Сам Дональд Трамп неоднократно отрицал любую причастность к противоправным действиям Эпштейна. Недавно он даже подал иск против Wall Street Journal и журналистов, которые упоминали его имя в контексте подарков Эпштейну.

Несмотря на частые упоминания Трампа в обнародованной переписке, никаких уголовных обвинений против него не выдвинуто. Как отмечается в отчете комитета, опубликованные документы лишь демонстрируют круг контактов Эпштейна и не подтверждают никакой незаконной деятельности со стороны президента США.

Напомним, что известно о преступлениях и смерти бывшего соседа Трампа по Мар-а-Лаго. В деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации сексуального рабства и подкупе свидетелей, найденного мертвым в тюремной камере 10 августа 2019 года, по-прежнему вопросов больше, чем ответов.