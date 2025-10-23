Скандал с флагом УПА на коцерте Коржа в Варшаве: двое украинцев и белорус приостановили депортацию

Участники скандала с флагом на концерте Макса Коржа в Польше «зацепились» за международную защиту

В Польше до сих пор не утихает скандал из-за инцидента на коцерте белорусского исполнителя Макса Коржа в августе в Варшаве, где украинцы развернули красно-черный флаг ОУН-УПА. Через два дня премьер-министр Дональд Туск объявил о принятии решения о депортации 63 иностранцев: 57 украинцев и шесть белорусов.

Как пишет Rzeczpospolita, двое граждан Украины и один белорус приостановили свою депортацию, подав заявления о международной защите в Польше.

«Руководитель Управления по делам иностранцев проводит производство по предоставлению международной защиты трем иностранцам. Поэтому производство по возвращению приостановлено», — сообщил представитель Главного управления пограничной службы Польши.

Имеют ли украинцы и белорус шанс получить убежище в Польше, несмотря на решение о депортации за правонарушения?

В издании отмечают, что каждая процедура предоставления международной защиты проводится таким образом, чтобы проверить, имеет ли заявитель конкретные, индивидуальные и объективно оправданные опасения по возвращению в страну происхождения из-за преследования там, грозит ли ему реальная и непосредственная опасность серьезного ущерба в стране происхождения. Все иностранцы, подающие заявление на получение международной защиты, проходят собеседование, в ходе которого они должны предоставить детальное объяснение причин подачи заявления.

Также в издании рассказали, что дело о развернутом на концерте красно-черном флаге завершилось отказом в начале расследования. По данным польской прокуратуры, этот инцидент не содержал «никаких элементов запрещенного действия», и поскольку никто не обжаловал решение, оно вступило в силу.

Напомним, что концерт белорусского певца Макса Коржа в Варшаве закончился скандалом из-за флага УПА. Также во время его концерта происходили массовые беспорядки — фаны бросали пиротехнику, штурмовали сцену, а полиция задержала более 100 человек.