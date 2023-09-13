Скандал с Илоном Маском и Starlink возле Крыма: миллиардер ответил, чье указание он бы не игнорировал

Маск заявил, что включил бы Starlink по указанию Белого дома.

Американский миллиардер Илон Маск нашел новое оправдание отключения Starlink возле Крыма. Он заявил, что запрос от Украины поступил "посреди ночи" и он не смог это сделать из-за санкций США против России.

Об этом он рассказал на конференции All-In Summit.

Илон Маск заявил, что якобы запрос Украины на включение спутниковой связи возле Крыма поступил "посреди ночи", а он не смог этого сделать из-за санкций США против России. Миллиардер добавил, что SpaceX отказала Украине из-за опасений "второго Перл-Харбора".

Также бизнесмен заявил, что он бы включил Starlink по указанию Белого дома.

"Причина, по которой его Starlink отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не позволено. Это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США", – заявил Маск.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал у Крыма в 2022 году.

Также диктатор Владимир Путин назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком.

Читайте также: