Скандал с картинами Казимира Малевича: в Париже нашли украденные произведения

Изъятые произведения принадлежат коллекции бизнесмена палестинского происхождения, которую похитили в Германии пять лет назад.

Во Франции судебные исполнители конфисковали более сотни произведений художников-авангардистов, спрятанных в парижском хранилище. Среди изъятых произведений искусства есть несколько картин украинского художника Казимира Малевича. В правоохранительных органах подозревают, что найденные предметы были украдены из частной коллекции.

Об этом пишет The Art Newspaper.

Немецкая юридическая фирма Dentons утверждает, что картины из парижского тайника принадлежат бизнесмену палестинского происхождения Усману Хатибу, интересы которого она представляет.

Стоимость найденных произведений по оценкам экспертов составляет более 100 миллионов евро. Коллекционер утверждает, что в декабре 2019 он стал жертвой злоумышленников, похитивших огромную коллекцию предметов искусства из арендованного им хранилища в немецком городе Висбаден. Конкретно часть данной коллекции и удалось отыскать в Париже.

Среди конфискованных произведений, кроме картин Малевича, также работы российских художников Василия Кандинского и Натальи Гончаровой.

Еще одну часть коллекции Хатиба обнаружили в прошлом году во Франкфурте. Коллекционер утверждает, что у него украли около 900 произведений искусства.

Поисками украденной коллекции занимается сын коллекционера, Кастро Бен Леон Лоуренс Джейюси. Он утверждает, что в прошлом году похищенные картины стали появляться на аукционах и были проданы, в частности, в Израиле, Франции и Монако.

Известно, что в 2015 году Хатиб приобрел 871 картину при посредничестве израильского арт-дилера Ицхака Заруги, руководившего галереей в Висбадене. Впрочем, после заключения сделки произошел громкий скандал. Немецкая прокуратура конфисковала работы по подозрению, что они были подделками. Следствие длилось четыре года, после чего картины дилеру вернули, а Хатиб разместил свою часть коллекции в хранилище в Висбадене. Вскоре это хранилище обокрали, снова лишив Хатиба его собственности.

Сын Хатиба заявил, что ему известно, кто украл коллекцию, и все это время он пытался договориться о ее возвращении, но переговоры с вором не дали желаемого результата. После того как похищенные работы стали появляться на аукционах, семья решила обратиться в суд.

"Мы будем преследовать злоумышленников по всему миру. Мы продолжим возвращать нашу собственность", – подчеркнул Джейюси.

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