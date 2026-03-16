Скандал с нефтепроводом "Дружба": в Венгрии сделали резкое заявление, Украина ответила

Ранее Россия атаковала нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказалась от встречи с венгерской и словацкой делегацией по нефтепроводу «Дружба». В МИД Украины эту информацию опровергли.

Об этом Сийярто написал в Х.

Что заявил Сийярто о нефтепроводе «Дружба»

Петер Сийярто заявил, что якобы нефтепровод «Дружба» готов к эксплуатации, однако Украина не возобновляет его работу из-за «политических мотивов».

«На сегодня была запланирована трехсторонняя консультация с участием министров энергетики Словакии и Украины, но украинская сторона в конце концов отказалась принимать в ней участие», — написал он.

Сийярто добавил, что венгерская делегация провела «три с половиной дня в Киеве, пытаясь восстановить диалог».

Заявления Венгрии о нефтепроводе «Дружба»: реакция украинского МИДа

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистам отверг обвинения Сийярто. Он отметил, что «Венгрия что-то фантазирует, а потом обвиняет в этом Украину».

«Невозможно отказаться от того, что не планировалось, и тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как „фактическую договоренность“, — отметил Тихий.

Он добавил, что в субботу в «Нафтогазе» состоялся детальный брифинг для дипкорпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии.

«Полная информация о состоянии „Дружбы“ была в очередной раз доведена до всех партнеров, в том числе и венгров», — добавил представитель МИД, пишет «Европейская правда»

Венгерская «инспекция» нефтепровода «Дружба»: что известно

Между Украиной и Венгрией вспыхнула дискуссия относительно работы нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком самовольно приехала в Киев для переговоров по нефтепроводу «Дружба»

Поэтому в МИД Украины отметили, что венгры не имеют официального статуса делегации, а приехали как обычные туристы по безвизу.