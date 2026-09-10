Скандал с новой фавориткой Путина: что связывает фигуристку с диктатором и кто ее отец (фото)

Камила Валиева с Путиным / © Associated Press

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по поводу российской фигуристки Камилы Валиевой — одной из самых известных спортсменок РФ, которую лично поддерживал Владимир Путин. По итогам индивидуальной оценки ISU установил, что Валиева больше не отвечает требованиям для участия в международных соревнованиях в статусе индивидуальной нейтральной атлетки (AIN).

Об этом говорится в сообщении ISU.

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Вместе с Валиевой этого статуса были лишены еще три российских фигуриста — Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин. Решение касается участия в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в сезоне 2026-2027.

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По правилам ISU, спортсмен не может выступать как AIN, если он находится на службе в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси, после февраля 2022 года активно участвовал в военных операциях в войне против Украины или активно и публично поддерживал эту войну.

Камила Валиева / © Associated Press

«Любимица Путина» и допинговый скандал

Имя Валиевой стало известно во всем мире после допингового скандала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. После положительного теста на запрещенное вещество фигуристку в конце концов дисквалифицировали на четыре года.

Несмотря на скандал спортсменка получила личную поддержку российского президента. В апреле 2022 года Путин во время церемонии награждения российских олимпийцев в Кремле вспомнил ситуацию вокруг Валиевой и заявил, что россияне «особенно волновались» за нее. Он также назвал ее выступление примером подлинного спортивного характера.

В тот же день Валиевой был вручен российский орден Дружбы. После церемонии Путин лично поздравил фигуристку с 16-летием, подарил ей букет роз и деревянную шкатулку с шелковым платком.

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В конце 2022 года Валиева попала под санкции Украины / © Associated Press

Отец Валиевой — кадровый военный РФ

Особое внимание привлекает семья спортсменки. Отец Камилы Валиевой Валерий Рамазанов является полковником и кадровым военным РФ. По данным украинских источников, он занимается подготовкой российских военнослужащих к войне против Украины.

В то же время, именно личная позиция спортсменки также имеет значение в контексте правил ISU. Организация отдельно определила публичную поддержку войны против Украины после февраля 2022-го как одно из оснований, по которым спортсмен не может получить или сохранить статус AIN.

В конце 2022 года Валиева попала под санкции Украины. Ее внесли в список российских спортсменов, которых Киев считает причастными к поддержке российской агрессии.

Таким образом, несмотря на статус, позволяющий российским спортсменам выступать без флага и гимна РФ, Валиева не сможет участвовать в международных соревнованиях как индивидуальная нейтральная атлетка в сезоне 2026-2027.

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ISU отметил, что каждое решение может быть обжаловано в соответствии с положениями Конституции и регламентами организации. Союз также заявил, что не будет комментировать отдельные дела, пока остаются в силе соответствующие права на апелляцию.

Напомним, ранее речь шла о тайном романе «фюрера» Путина и олимпийской чемпионки Кабаевой. Также писали, что глава Кремля прячет свою пассию вместе с детьми в Швейцарии.

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