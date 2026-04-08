- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 698
- Время на прочтение
- 1 мин
Скандал с "пленками Сиярто": глава МИД Венгрии сделал заявление
Сиярто прокомментировал скандал с записями разговоров с Лавровым и объяснил позицию Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отреагировал на публикацию записей его телефонных разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав ситуацию попыткой повлиять на внутреннюю политику страны.
Об этом Сиярто написал в X.
По его словам, обнародование этих материалов является «вмешательством в парламентские выборы в Венгрии».
В сообщении X Сиярто объяснил свою позицию тем, что Будапешт якобы последовательно выступает за мир, защищает права венгерского меньшинства на Закарпатье и отстаивает доступ к дешевым энергоресурсам.
«Мы боремся за дешевую российскую нефть и газ», — заявил он.
Что известно о «пленках Сиярто»
Ранее журналисты обнародовали записи, свидетельствующие, что глава МИД Венгрии поддерживал регулярный контакт с Сергеем Лавровым — министром РФ. В частности, речь идет о передаче информации о действиях Евросоюза, направленных на усиление давления на Россию, а также о возможной координации позиций по блокированию евроинтеграции Украины.
Скандал вокруг этих материалов разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии.