Скандал с "пленками Сиярто": глава МИД Венгрии сделал заявление

Глава МИД Венгрии сделал заявление

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отреагировал на публикацию записей его телефонных разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав ситуацию попыткой повлиять на внутреннюю политику страны.

Об этом Сиярто написал в X.

По его словам, обнародование этих материалов является «вмешательством в парламентские выборы в Венгрии».

В сообщении X Сиярто объяснил свою позицию тем, что Будапешт якобы последовательно выступает за мир, защищает права венгерского меньшинства на Закарпатье и отстаивает доступ к дешевым энергоресурсам.

«Мы боремся за дешевую российскую нефть и газ», — заявил он.

Что известно о «пленках Сиярто»

Ранее журналисты обнародовали записи, свидетельствующие, что глава МИД Венгрии поддерживал регулярный контакт с Сергеем Лавровым — министром РФ. В частности, речь идет о передаче информации о действиях Евросоюза, направленных на усиление давления на Россию, а также о возможной координации позиций по блокированию евроинтеграции Украины.

Скандал вокруг этих материалов разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии.