Гендиректор "Дождя" разрыдалась после громкого скандала в прямом эфире

Синдеева говорит, что знает – "украинцы нам не простят", но все же просит Коростелева вернуться на телеканал.

Генердиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева призвала вернуться на работу ведущего Алексея Коростелева, уволенного за слова о помощи российским мобилизованным.

Свой призыв Синдеева произнесла в видеообращении в Сети.

Несколько дней назад вокруг российского телеканала "Дождь" разразился скандал. Корестелев проговорился в эфире о том, что канал помогает в оснащении мобилизованных на войну против Украины россиян. После этих слов Коростелев был уволен с телеканала.

В опубликованном 6 декабря ролике заплаканная гендиректор "Дождя" слезно рассказывает, как ужасно чувствует себя в последние дни, и называет ошибкой увольнение Коростелева.

"Мы за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Надо было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. Все эти четыре дня я хочу исправить ошибку и сказать: "Леша, извини", – говорится в обращении Синдеевой.

"Конечно, многие не поймут меня и скажут: "Ну, как же так? На кону – цена вопроса всего телеканала, потому что украинцы нас не простят". А как этому телеканалу дальше жить, если мы совершили подлость? Это, конечно, подлость по отношению к человеку, который с нами", – добавила гендиректор телеканала.

Она назвала слова Коростелева о помощи мобилизованным ошибкой и в то же время сказала, что украинцы "могут за это нас не простить". Однако Синдеева заявила, что "больше так не может".

Заметим, 6 декабря стало известно, что Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь". Отметим, телеканал вещал в Латвии после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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