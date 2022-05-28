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Скандал с Порошенко на границе и обещания Путина о "зеленых коридорах": главные события ночи 28 мая

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Скандал с Порошенко на границе и обещания Путина о "зеленых коридорах": главные события ночи 28 мая

Фото: УНИАН

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 28 мая:

  • Вечером в пятницу, 27 мая, у народного депутата и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко возникли трудности при пересечении границы в пункте пропуска Рава Русская на Львовщине. Читать дальше –>
  • Хозяин Кремля "подал сигналы" о готовности к обмену пленными и разблокированию украинских портов для снабжения продовольствием. Читать дальше –>
  • В Министерстве труда Японии решили поощрить местные компании принимать на работу переселенцев из Украины, покинувших дома из-за войны. Читать дальше –>
  • В пятницу, 27 мая, иранские войска захватили два греческих танкера в Персидском заливе. Читать дальше –>
  • Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, вскоре стороны продолжат диалог по заявкам скандинавских государств на вступление в НАТО. Читать дальше –>

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