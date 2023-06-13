Скандал с проститутками и дружба с Путиным: чем запомнился Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии наслаждался вниманием даже когда оно сосредотачивалось на его обидных поступках.

Эксцентричный, неуловимый, хитроумный, самодовольный, скандальный друг Путина Сильвио Берлускони на протяжении десятилетий стоял в центре итальянской политики как бизнесмен и миллиардер, медиа-магнат и премьер-министр. Берлускони, умерший в понедельник, 12 июня, в возрасте 86 лет, наслаждался вниманием общественности, будь это лесть или нет, и часто направлял ее сам на себя.

Предлагаем вам адаптацию материала The New York Times о самых громких высказываниях и скандалах, связанных с этой одиозной фигурой.

Певец на круизных лайнерах и телевизионный магнат

Берлускони, родившийся в Милане в 1936 году в семье банковского служащего и домохозяйки, в молодости изучал право, но быстро начал страстно интересоваться сценическими выступлениями. Он пел на круизных лайнерах и ночных клубах, а также убедил владельца небольшого банка, где работал его отец, поддержать его в проекте с недвижимостью.

Берлускони поет на круизном лайнере. Марка/Universal Images Group, via Getty Images

Строительство жилых комплексов и другие прибыльные бизнесы привели к владению телевизионной станцией, в 1980-х годах ставшей основой медиа-империи. Его телевизионные станции модернизировали отрасль в Италии и принесли огромное богатство.

Но в начале 1990-х годов, когда его политические союзники потеряли власть, а власти жестко противостояли коррупции, регулирование могло разбить его бизнес-империю. Поэтому Берлускони основал политическую партию Forza Italia, или Вперед, Италия, за футбольным лозунгом — с опорой на промышленное мышление Берлускони, который говорил своим кандидатам в парламент иметь свежее дыхание и сухие ладони.

“Я похож на принца-волшебника. Они были тыквы, а я превратил их в парламентариев», — как-то сказал он.

Нахождение пути политического лидера

Берлускони поставил себя в центре внимания своей новой партии, объявляя о своей кандидатуре в 1994 году с помощью видеообращения, которое транслировалось на его трех национальных телевизионных каналах.

"Италия — это страна, которую я люблю", — начал он, сидя за столом в своей вилле 18-го века. “Здесь у меня корни, мои надежды, мои горизонты. Здесь я от отца научился своей профессии бизнесмена», — продолжил Берлускони.

Он обещал процветание и изменения с энергией прирожденного продавца — говорил, что итальянцы могут быть богатыми, как он. После двухмесячной кампании, его партия получила сильную поддержку. Однако он продержался всего семь месяцев на посту премьер-министра, прежде чем его коалиционное правительство распалось, и эта ситуация стала новой возможностью для Берлускони, тогда ему было 57 лет. На протяжении остальных 1990-х он стал громкой оппозиционной фигурой.

Берлускони объявил о своей кандидатуре в телевизионном эфире в 1994 году. Franco Origlia/Getty Images

Перед общегосударственными выборами 2001 года его партия отправила 127-страничный глянцевый журнал в каждый дом в Италии, демонстрируя сказочную версию жизни Берлускони: "Он не может отказаться от яблочного пирога, который готовила его мать Розелла, и ненавидит чеснок и лук".

Несмотря на контроверзии вокруг его бизнес-активов, обвинения в коррупционных действиях и связи с организованной преступностью, он выиграл выборы.

Мир встречает Сильвио

В специально сшитых двухрядных костюмах, с постоянным загаром, широко улыбаясь на любой встрече, Берлускони быстро стал известен тем, что по очереди очаровывает и оскорбляет разные группы аудитории.

В Сардинии вместе с Тони Блеером, тогдашним премьер-министром Великобритании, Берлускони надел полностью белый наряд вместе с банданой, что повлекло за собой слухи, что он прячет под ним процедуру по уходу за волосами. Он стал близок с президентом РФ Владимиром Путиным, обмениваясь бутылками алкоголя и поддерживая его во время российской инвазии в Украину десятилетия после их первой встречи. Он назвал президента Барака Обаму "молодым, привлекательным и с солнечным загаром".

"Я был одним из его первых пяти настоящих друзей", сказал Берлускони о президенте России Владимире Путине. Vittorio Zunino Celotto/Getty Images.

В 2003 году он оскорбил многих итальянцев, когда итальянская газета процитировала его слова, что фашистское правительство Бенито Муссолини "никогда не убивало никого". Цитата продолжалась: “Муссолини просто отправлял людей на отдых во внутреннюю ссылку”.

Два года спустя, после того, как он убедил президента Финляндии отказаться от своей попытки сделать Финляндию домом Европейского офиса по безопасности пищевых продуктов, который наконец завершился в Парме, Италия, он сказал: “Мне пришлось использовать все свои пикаперские тактики, даже если они давно не использовались”.

Он также много раз посрамил финскую кухню, говоря, что "финны даже не знают, что такое прошуто".

Дома он часто играл роль жертвы, даже употребляя библейские термины по отношению к себе. "Я — Иисус Христос политики", — сказал он в 2006 году. "Я терпеливая жертва, я все выдерживаю, я жертвую собой для всех".

Отношение к Украине

Берлускони отметил, что Киев был ответственным за российское вторжение, которое РФ начала в феврале 2022 года, и упрекал премьер-министра Италии Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин и Берлускони. AP

Сильвио обвинил украинского президента в нападении на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР", поддерживаемые РФ. Он обвинил Украину в том, что она наживается на войне, потому что получает деньги от Запада.

Также говорил о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада. И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине".

20 мая этого года Берлускони сделал еще более откровенное заявление: "Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение о мире, пытаясь вынудить украинцев принять требования Путина".

Секс-скандал и истощение общественности

Но бомбастическая личность Берлускони, обвинения в коррупции и его хаотическое руководство стали настолько раздражительными для уставшей от долгов и неравенства общественности. И он продолжал шокировать.

Посещая пострадавших от землетрясения в регионе Абруццо в 2009 году, он сказал: "Они должны смотреть на это как на кемпинг-уикенд". В следующем году официальная газета Ватикана осудила его за рассказ "жалкой" шутки о евреях и Холокосте.

В тот же год он на мотоциклетном шоу заявил, что "лучше увлекаться красивыми девушками, чем быть геем".

Тогда Берлускони сталкивался с обвинениями, опубликованными в газете La Repubblica, что он развлекал проститутку в своей частной резиденции в Риме. Это начало серию секс-скандалов, включая обвинения в том, что он платил за секс с несовершеннолетней девушкой с прозвищем "Руби, воровка сердец".

Любовница Берлускони Руби. AP

Берлускони отрицал всякую вину и отвергал обвинения, говоря в 2009 году: "Большинство итальянцев в глубине души хотели бы быть такими, как я".

Позже его освободили от обвинений, но это дело стало неотъемлемой частью публичного образа Берлускони, включая фразу "вечерки бунга-бунга" – именно так назвала эти события Руби.

Демонстранты протестуют против отношения к женщинам в Италии во время секс-скандалов Берлускони в Пизе в 2011 году. На плакате написано: "Если не сейчас, то когда?" Laura Lezza/Getty Images.

Преследуемый обвинениями в коррупции, распадом коалиции и глобальным финансовым кризисом Берлускони подал в отставку в 2011 году. В следующем году его осудили за налоговые махинации и назначили 10 месяцев общественных работ, которые он выполнял в доме престарелых близ Милана. Законодатели лишили его сенаторского места из-за этого, и ему также было запрещено занимать государственные должности до 2018 года.

Когда он, наконец, получил эту возможность снова, в возрасте 81 года, он принял участие в выборах и понял, что его центр-правая партия была ослабленным фактором наряду со более сложными фигурами праворадикального толка. Говоря о "фашистах" в 2019 году, Берлускони сказал: "мы легитимизировали их" в 1990-х годах. Он настаивал, что "мы — это мозг, сердце, позвоночник".

Однако, спустя несколько лет, он нашел способ подрезать крылья своим конкурентам и вызвать ранние выборы. В 2022 году Берлускони снова попал в правительство на должность младшего коалиционного партнера нынешнего премьер-министра Джорджии Мэлони. Даже в последние годы, когда его политическое влияние уменьшилось, его заявления привлекали внимание СМИ.

После заболевания коронавирусом в 2020 году, он звонил на политическое собрание из больницы и заявил, что врачи сообщили ему, что из всех тысяч тестов, проведенных там с начала эпидемии, "он попал в пятерку сильнейших случаев по силе вируса".

Напомним, Сильвио Берлускони скончался в понедельник, 12 июня, в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Сильвио Берлускони вернулся в Сан-Раффаэле в минувшую пятницу после продолжавшейся 45 дней госпитализации из-за пневмонии и лейкемии. Он оставил больницу несколько недель назад.

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