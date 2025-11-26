Скандал с разговором Ушакова и Уиткоффа: Трамп-младший обвинил критиков в саботаже мира

Сын Дональда Трампа / © Associated Press

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, публично набросился с обвинениями на критиков спецпосланника Стива Уиткоффа, оказавшегося в центре скандала из-за утечки стенограмм его разговоров с российской стороной.

Об этом стало известно из сообщения Трампа-младшего в сети Х.

Скандал разгорелся после того, как в СМИ попала стенограмма разговора Стива Уиткоффа и помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Американские политики и СМИ подвергли спецпосланнику жесткой критике за эти переговоры.

В ответ на критику Дональд Трамп-младший обвинил оппонентов в нежелании прекращать войну в Украине.

«Создается впечатление, что эти медийные и „глубокие государственные“ идиоты никогда успешно не договаривались о соглашении в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят, чтобы любое мирное соглашение с Украиной провалилось, чтобы они могли продолжать эту войну до бесконечности. Достаточно — это уже достаточно!», — написал он.

Сообщение Дональда Трампа младшего. / © Скриншот

Напомним, 25 ноября издание Bloomberg обнародовало стенограмму разговора от 14 октября между уиткоффом и Ушаковым о подготовке мирного плана. Американское чиновник предлагал Кремлю совместную работу над планом и советовал, чтобы Путин позвонил по телефону Трампу к визиту Зеленского (17 октября) и похвалил его за соглашение в Газе, чтобы «сдвинуть дело с места».

Также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф фактически сорвал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дав советы помощнику президента РФ Юрию Ушакову по телефонному разговору российского и американского лидеров.

Также мы писали, Кремль намеренно «слив» записи разговоров помощников Трампа с россиянами.