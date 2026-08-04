Скандал с украинками в Милане получил продолжение: что решили относительно водительницы

Такси / © Pexels

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Сервис поиска такси принял жесткое решение по водительнице после громкого инцидента в Милане, где работница платформы оскорбила пассажирок из-за их языка.

Об этом сообщили «УП. Жизнь» в компании Bolt.

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Отмечается, что после проведения внутренней проверки компания навсегда ограничила доступ к платформе русскоязычной водительнице Татьяне, которая во время поездки в Милане обругала украинок из-за языка. Пассажирке, заказывавшей автомобиль, предоставили компенсацию.

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«Безопасность всех пользователей является нашим безусловным приоритетом. Поведение, показанное в видео, неприемлемо и несовместимо со стандартами Bolt. Мы очень серьезно относимся к сообщениям о дискриминационном и ненавистническом поведении и тщательно рассматриваем каждый такой случай», — отметили в пресс-службе Bolt.

В компании призывали пользователей обязательно сообщать о любых проявлениях неприемлемого поведения через службу поддержки. Также Анна Данилюк, ранее рассказавшая об этом инциденте в социальных сетях, подтвердила, что представители компании сообщили ей о результатах проверки, полностью компенсировали расходы на поездку и предложили промокоды для скидок на следующие заказы.

Скандал с шофером Bolt в Милане — последние новости

Напомним, в Италии произошел очередной языковой скандал с участием украинок. Во время поездки в такси Bolt в Милане русскоязычная водитель по имени Татьяна услышала украинский язык от пассажирок, после чего начала их нецензурно ругать, оскорблять и показывать непристойные жесты.

Пострадавшие рассказали, что всю дорогу они общались между собой, а конфликт вспыхнул в конце поездки, когда одна из подруг сказала водителю «спасибо». На видеозапись попал лишь отдельный момент спора, хотя действительно образы и жесты со стороны таксистки звучали на протяжении всего времени.

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