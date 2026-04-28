Скандал с украинским зерном: ЕС может наказать израильские компании

Европейский Союз может ввести санкции против израильских физических и юридических лиц, если будет подтверждено их участие в схемах обхода санкций против России.

Об этом говорится после расследования газеты Haaretz, которая сообщила о ввозе в Израиль украинского зерна, похищенного Россией с оккупированных территорий.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни заявил, что Европейский Союз принял во внимание сообщение о российском судне «теневого флота», перевозившем похищенное украинское зерно и которому якобы разрешили разгрузиться в порту Хайфы.

«Мы осуждаем все действия, способствующие финансированию незаконной войны России и обходу санкций ЕС, и остаемся готовыми прекращать такие действия путем внесения в списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это потребуется», — заявил он.

По словам представителя ЕС, Брюссель вместе с Украиной запросил у израильских властей дополнительную информацию об этой ситуации.

По данным расследования Haaretz, с 2023 года в Израиль прибыли по меньшей мере два судна с предположительно украденным украинским зерном, и по меньшей мере одно из них разгрузилось в Израиле.

Издание также пишет, что поведение еще семи судов, которые разгружались в Израиле в том году, вызывает подозрения, что они могли скрывать происхождение груза.

Кроме того, Haaretz ссылается на внутренние журналы российских властей в оккупированных украинских портах. По данным, в документах фигурируют более 30 партий товаров, конечным пунктом назначения которых был Израиль.

Источники издания утверждают, что речь идет не об единичном случае. По информации Haaretz, в этом году в Израиле уже якобы разгрузили четыре партии похищенного украинского зерна.

Еще одно судно, предположительно Panormitis, которое, по данным издания, также может перевозить похищенное украинское зерно, прибыло в Хайфскую бухту в воскресенье и ожидает захода в порт.

Украина вызывает посла Израиля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в израильский порт Хайфа прибыло еще одно судно с украинским зерном, похищенным Россией с оккупированных территорий.

В связи с этим посла Израиля Михаила Бродского пригласили в МИД Украины для вручения ноты протеста.

По словам Сибиги, незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна подрывать украино-израильские отношения.

«Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу», — заявил глава МИД.

Он также предостерег Израиль от принятия нового груза.

«В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры», — сообщил Сибига.

Что ответили в Израиле

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения против Израиля не подкреплены доказательствами.

В сообщении в соцсети X он подчеркнул, что дипломатические отношения между дружественными государствами не следует вести через медиа или социальные сети.

«Доказательств, подтверждающих эти обвинения, до сих пор не предоставлено», — заявил Саар.

Он также отметил, что Украина якобы не подала запрос на юридическую помощь перед тем, как публично поднять этот вопрос.

«Вы даже не подали запрос на юридическую помощь, прежде чем обратиться в медиа и социальные сети», — сказал министр.

В то же время Саар пообещал, что Израиль рассмотрит этот вопрос.

Санкции против россиян

ЕС, США и Великобритания ранее ввели санкции против российских судов, физических и юридических лиц, причастных к экспорту зерна, похищенного с оккупированных Россией украинских территорий.

Украина неоднократно заявляла, что Россия вывозит зерно с оккупированных территорий и пытается продавать его через третьи страны.

