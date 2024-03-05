Скандал с утечкой информации в Германии, полученной российскими пропагандистами: стали известны важные подробности

Системы связи ведомства не были сломаны, утечка произошла именно вследствие частной ошибки.

В Германии произошла утечка разговора немецких офицеров. Случилось это, поскольку один из участников звонка воспользовался мобильной или беспроводной сетью отеля.

Об этом пишет российский BILD со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам, системы связи ведомства не были сломаны, утечка произошла именно в результате частной ошибки.

"Не все участники соблюдали процедуру безопасного подключения. По имеющимся данным, произошла утечка данных участника в Сингапуре. Этот офицер подключился к секретному разговору Бундесвера из-за "открытого соединения", — сказал Борис Писториус.

В Сингапуре 19 февраля находился бригадный генерал Франк Грефе для посещения авиационной выставки. В опубликованном российской пропагандой телефонном разговоре командующий ВВС Инго Герхарц и бригадный генерал Франк Грефе разговаривали с двумя другими офицерами бундесвера.

Для звонка использовалась не шифрованная линия, а программное обеспечение видеоконференций Webex. Продолжительность записи – 38 минут. Служба военной контрразведки Германии проводит расследование. Министр инициировал предварительное дисциплинарное расследование в отношении участников разговора.

Напомним, что в Германии требуют расследовать утечку информации, полученной российскими пропагандистами.

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