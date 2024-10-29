Скандал с выставкой в Польше: в Варшаве расставили стенды с военными ВСУ без лиц

В столице Польши открыли инсталляцию с фотографиями военнослужащих Украины, вызвавшую критику среди украинского общества.

Ее установили в центре Варшавы у нового Музея современного искусства, сообщает пишет Warszawa Life.

Основой выставки, которая называется "Аллея Героев", стали плакаты с фотографиями погибших защитников и защитниц. Их лица были вырезаны, чтобы посетители могли вставить свои лица и сделать фото, пишет издание In Poland.

На каждом плакате изображены годы жизни и смерти защитников и подписи Стань Героем, Стань Героиней. Украинская община в Польше заявила, что такой подход к увековечиванию памяти павших воинов неприемлем и пренебрежителен. В частности, эта установка создает риск для некорректного использования фотографий погибших, в частности для создания шутливых или неуместных фото.

В соцсетях такая инсталляция вызвала негодование и негативные комментарии.

Выставка была представлена ​​тремя плакатами довольно низкого качества, в том числе на которых были изображены живые военные, пишет Радио трек.

Стоит заметить, страница организаторов инсталляции "Открытая кризисная мастерская" в соцсети Инстаграм выглядит как только что созданный аккаунт с опубликованными на скорую руку фотографиями. Там они заявили, что таким образом преследовали цель привлечь внимание к войне в Украине и героизму защитников.

Страница в соцсетях организаторов "Аллеи Героев" в Варшаве

"Акт вставки лица в отверстие — это двусмысленный и провокационный жест. Лозунг "Стань героем/героиней!" намекает на легкость принятия героической судьбы, но в то же время ставит вопрос об аутентичности такой позиции. Работа также критически осмысливает социальную и медийную эксплуатацию героизма, показывая, как он становится инструментализованным и подчиненным определенным нарративам", — отметили организаторы инсталляции

Однако после критики и возмущения организаторы инсталляции публично извинились и убрали выставку.

Страница в соцсетях организаторов "Аллеи Героев" в Вашраве

"Искренне извиняемся за то, что оскорбили ваши чувства. Конечно, это не было нашей целью. Напротив, мы стремились обратить внимание на огромное самопожертвование, которое требует борьба за свободу Украины, а из-за нее и Польши", — говорится на странице создателей выставки в соцсети.

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