Скандал со шпионом Путина в Швейцарии: 5 лет секреты страны шли прямо в руки РФ

Офицера разведки Швейцарии обвинили в шпионаже в пользу России

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Масштабный шпионский скандал всколыхнул нейтральную Швейцарию: офицера Федеральной разведывательной службы (FIS) обвиняют в передаче сверхсекретных данных российским военным структурам, вероятно, через компанию «Лаборатория Касперского», более пяти лет. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство среди стран-союзников и привел к немедленному внутреннему расследованию.

Об этом пишет британское издание Express.

Годы тайных истоков: механизм деятельности шпиона и его оправдание

По информации, ставшей ударом для западных разведывательных кругов, высокопоставленный офицер киберподразделения швейцарской Федеральной разведывательной службы (FIS) якобы передавал крайне чувствительные данные российской кибербезопасности компании «Лаборатория Касперского». Оттуда, как считается, информация впоследствии попала в руки Главного разведывательного управления (ГРУ) России, являющегося одной из ключевых российских шпионских структур.

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«Российское шпионское агентство ГРУ получило информацию, как утверждается, от компании Kaspersky, которая в прошлом году была внесена в черный список в США», — говорится в статье The Mirror.

Примечательно, что «Лаборатория Касперского» всегда решительно отрицала какие-либо связи между своими кибербезопасными услугами и российскими спецслужбами, отмечают все источники, включая France24.

Дело, по предварительным данным, охватывает значительный период — от пяти до шести лет, начиная с 2014 или 2015 года и до конца 2020 года. Офицер, чье имя пока не разглашается, занимал ответственный пост руководителя киберкоманды FIS.

Разоблачение этих опасных истоков стало возможным благодаря бдительности двух союзных разведывательных агентств. Именно они предупредили швейцарских официальных лиц об утечке данных и рисках. Эти агентства даже прибегли к радикальным мерам, пригрозив полностью прекратить сотрудничество с FIS, если подозреваемый сотрудник продолжит службу.

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«Внутренний отчет об инциденте цитирует, что агентства угрожали прекратить сотрудничество с FIS, если сотрудник продолжит работать на FIS», — сообщает The Mirror, ссылаясь на Swiss news agency Keystone-ATS.

Этот факт подчеркивает высокий уровень опасности, которую истоки составляли для собственных операций союзников.

Швейцарский офицер, уволившийся со службы в 2020 году, якобы оправдывал свое сотрудничество с российской киберфирмой потребностью в доступе к киберинструментам. По его словам, FIS, которая насчитывает несколько сотен сотрудников, не могла предоставить их из-за нехватки собственного опыта и ресурсов, отмечает France24. Такое объяснение вызывает дополнительные вопросы по внутренним возможностям и процедурам безопасности самой швейцарской разведки, в которой работают около 400 сотрудников.

Немедленное расследование и последствия международного доверия

Министерство обороны Швейцарии уже начало полномасштабное расследование этих вероятных утечек информации. Министр обороны Мартин Пфистер отметил первоочередную важность обеспечения надежности военного персонала, особенно «в текущей глобальной ситуации, обозначенной опасностью», как цитирует его The Mirror.

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Для обеспечения прозрачности и независимости расследования Пфистер уполномочил внешний и независимый орган пересмотреть все предварительные расследования по этому вопросу, включая те, которые проводились внутри самой FIS.

Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» особенно удивительно и тревожно для западной разведывательной службы. Многие эксперты в течение многих лет высказывали опасения, что этот кибербезопасный гигант имеет тесные связи с российской разведкой. Еще в 2017 году ряд стран запретили использование программного обеспечения Kaspersky определенными государственными органами именно из-за подозрений в шпионаже. В 2024 году Соединенные Штаты пошли дальше, полностью запретив продукты и услуги Kaspersky на своей территории.

Расследование, проведенное швейцарским общественным вещателем SRF, базируется на внутреннем отчете Федеральной разведывательной службы. Этот отчет, как отмечает France24, показал, что «недостатки, ранее обозначенные как кибер-афера, имеют гораздо большее измерение: они включают в себя наиболее чувствительные связи с Россией и угрозы со стороны дружественных разведывательных служб прекратить сотрудничество со Швейцарией».

Это свидетельствует о том, что инцидент имеет далеко идущие последствия для международного доверия к швейцарской разведке. Хотя Швейцария сохраняет нейтралитет и поддерживает крепкие отношения с НАТО и соседними государствами, эти недавние разоблачения, вероятно, станут сильным ударом для западных разведывательных кругов и могут повлиять на будущее сотрудничество и обмен информацией.

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Напомним, в Британии раскрыли российскую шпионскую сеть, агенты которой следили за украинскими военными и журналистами.