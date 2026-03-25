Скандал со звонками Сийярто в Кремль: Фицо вступился за венгерского министра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался комментировать скандальную поездку словацкого президента Петера Пеллегрини в Москву накануне выборов 2020 года, организованной венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. Более того, глава словацкого правительства не видит проблемы в вероятных телефонных разговорах Сиярто с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом пишет Denník N.

По словам Роберта Фицо, он не знал о стратегии тогдашнего главы правительства Петера Пеллегрини, хотя сам в то время оставался главой партии Smer и был вторым номером в избирательном списке. В ответ на вопросы журналистов он попытался перевести внимание на вмешательство британской пиар-компании в словацкие выборы в пользу своих оппонентов.

«В 2020 году я практически политически не существовал, поэтому мне нет смысла это комментировать», — заявил Фицо.

По поводу скандала вокруг Петера Сийярто словацкий премьер отметил, что не видел никаких доказательств этих телефонных разговоров с Лавровым о ходе заседаний ЕС. Он добавил, что каждый имеет право звонить по телефону, кому хочет, но сам он подобных звонков не совершал и не планирует.

Сиярто тайно звонил в Кремль прямо с заседаний ЕС

Скандал вокруг венгерского министра разгорелся после того, как журналисты The Washington Post выяснили, что в течение многих лет правительство Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в Евросоюзе. Во время перерывов в заседаниях ЕС Сийярто регулярно звонил по телефону Лаврову, предоставляя Кремлю «живые отчеты» об обсуждении и возможных решениях европейских партнеров.

Впоследствии глава МИД Венгрии сам подтвердил факты этих разговоров. Он признал, что постоянно общается с российским коллегой на частных обсуждениях в рамках ЕС, назвав это неотъемлемой частью дипломатии. Европейская комиссия уже обратилась в Венгрию с призывом дать объяснения, охарактеризовав такие действия как тревожные, ведь государства-члены должны соблюдать принцип конфиденциальности.

Сам Сийярто отверг обвинения в нарушении протоколов безопасности, заявив, что на уровне министров не рассматривают секретную информацию, и назвал обвинения «глупостями».