Скандал в Белом доме: руководитель аппарата ошеломила признаниями о Трампе, Венсе и Маске.

Сьюзи Уайлз и Дональд Трамп

Сьюзи Уайлз, одна из самых влиятельных фигур в окружении Дональда Трампа , раскрыла потрясающие подробности о внутренней работе новой администрации США.

О самых громких тезисах по ее разговору с журналистами пишет Daily Mail.

Трамп и «алкогольная личность»

Наибольший резонанс вызвала характеристика, которую Уайлс дала самому президенту. Она сравнила Трампа со своим покойным отцом, известным спортивным комментатором Пэтом Саммероллом, страдавшим алкоголизмом.

«Президент действует с убеждением, что нет ничего, чего бы он не мог сделать. Ничего, ноль, ничего», — отметила Уайлс, добавив, что Трамп обладает «алкогольной личностью».

Это сравнение особенно интересно ввиду того, что сам Трамп трезвенник и неоднократно рассказывал о трагической судьбе своего старшего брата Фреда, умершего из-за зависимости.

Досталось и Венсу с Маском

Не обошла вниманием Уайлс и ближайших соратников президента:

Джей Ди Вэнс: Руководитель аппарата назвала вице-президента «теоретиком заговора в течение десятилетия», вспомнив его прежнюю критику Трампа.

Илон Маск: Комментируя ночные сообщения миллиардера о Гитлере и Сталине, Уайлс предположила, что это следствие употребления веществ: «Я думаю, это когда он на микродозинге» . Она также назвала Маска «странным качуром» и рассказала, что он спит в спальном мешке прямо в офисе.

«Сторожевые псы» администрации

Уайлс также рассказала о своей команде, которую она называет «сторожевые псы из свалки». В эту группу входят заместители председателя аппарата:

Стивен Миллер (архитектор внутренней политики);

Дэн Скавино (бывший кедди Трампа);

Джеймс Блэр .

Попытка оправдаться

Сразу после выхода статьи Уайлс выступила с заявлением, назвав материал «нечестным».

«Статья… неискренно сформулированный нападок на меня и лучших президента, сотрудников Белого дома и Кабинет министров в истории… Значительный контекст был проигнорирован», — заявила она.

По словам Уайлса, целью этой публикации было создание негативного нарратива относительно состава администрации Трамп.

Напомним, экссовет Белого дома Фиона Гилл рассказала закулисные подробности, как Путин манипулирует Трампом . По ее словам, американский президент настолько ослеплен кремлевским диктатором, что даже его насмешки часто воспринимают как лесть.