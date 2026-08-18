Скандал в Белом доме: журналистку назвали "мерзавкой" после ее вопроса Трампу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и администрация Белого дома публично обругали репортер CNN Кристен Голмс. Конфликт произошел после ее вопроса к Трампу о его близкой помощнице Наталье Харпе.

Об этом пишет The Guardian.

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Недавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявил, что Трамп якобы не хочет выполнять свою работу, а лишь планирует «построить бальный зал и путешествовать с Натали (Харп — ред.) на их, казалось бы, беззащитном летающем дворце, подаренном эмиром Катара».

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Таким образом, он намекнул на близкие отношения президента США с его помощницей.

Репортер CNN Кристен Холмс попросила Трампа прокомментировать эти обвинения, однако попала под шквал критики.

«Тихо, тихо, тихо. Вы ведете себя очень неуважительно… Фейковые новости, вы — фейковые новости, вы — громкий и шумный человек. Вы — фейковые новости. Замолчите. Замолчите. Вы — фальшивая журналистка и сообщаете фейковые новости», — разозлился Трамп, реагируя на обращение журналистки.

Чуть позже аккаунт Белого дома в социальных сетях, посвященный «быстрому реагированию», опубликовал видеозапись разговора Трампа с журналисткой и отметил Холмс тегом, назвав ее «позорной, унизительной для ее якобы профессии».

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«Эти мерзавки — худшие из худших», — выругалась пресс-служба Белого дома, имея в виду Холмс.

CNN сразу встала на защиту своей репортерши на фоне громкого скандала. Канал назвал ее «одной из самых уважаемых и опытных журналисток, освещающих деятельность Белого дома».

Отметим, что это уже не первый случай, когда Трамп хамит СМИ. Так, в конце 2025 года президент США назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, совершившего вооруженное нападение на нацгвардейцев.

Ранее американский лидер назвал журналистку «свинкой». Трамп показал пальцем на журналистку Bloomberg Кэтрин Люси и резко крикнул: «Тихо, тихо, свинко».

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