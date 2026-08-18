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Скандал в Белом доме: журналистку назвали "мерзавкой" после ее вопроса Трампу
Дональд Трамп и пресс-служба Белого дома обвинили репортер CNN в распространении фейков и публично ее оскорбили после вопроса об отношениях президента с помощницей Наталии Харп.
Президент США Дональд Трамп и администрация Белого дома публично обругали репортер CNN Кристен Голмс. Конфликт произошел после ее вопроса к Трампу о его близкой помощнице Наталье Харпе.
Об этом пишет The Guardian.
Недавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявил, что Трамп якобы не хочет выполнять свою работу, а лишь планирует «построить бальный зал и путешествовать с Натали (Харп — ред.) на их, казалось бы, беззащитном летающем дворце, подаренном эмиром Катара».
Таким образом, он намекнул на близкие отношения президента США с его помощницей.
Репортер CNN Кристен Холмс попросила Трампа прокомментировать эти обвинения, однако попала под шквал критики.
«Тихо, тихо, тихо. Вы ведете себя очень неуважительно… Фейковые новости, вы — фейковые новости, вы — громкий и шумный человек. Вы — фейковые новости. Замолчите. Замолчите. Вы — фальшивая журналистка и сообщаете фейковые новости», — разозлился Трамп, реагируя на обращение журналистки.
Чуть позже аккаунт Белого дома в социальных сетях, посвященный «быстрому реагированию», опубликовал видеозапись разговора Трампа с журналисткой и отметил Холмс тегом, назвав ее «позорной, унизительной для ее якобы профессии».
«Эти мерзавки — худшие из худших», — выругалась пресс-служба Белого дома, имея в виду Холмс.
CNN сразу встала на защиту своей репортерши на фоне громкого скандала. Канал назвал ее «одной из самых уважаемых и опытных журналисток, освещающих деятельность Белого дома».
Отметим, что это уже не первый случай, когда Трамп хамит СМИ. Так, в конце 2025 года президент США назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, совершившего вооруженное нападение на нацгвардейцев.
Ранее американский лидер назвал журналистку «свинкой». Трамп показал пальцем на журналистку Bloomberg Кэтрин Люси и резко крикнул: «Тихо, тихо, свинко».