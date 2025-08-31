ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Скандал в Берлине: античную Венеру признали "угрозой равенства"

В Берлине из служебного здания убрали бронзовую статую Венеры. Причиной стала жалоба гендерной уполномоченной, которая сочла ее недопустимой.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Берлин

Берлин / © Associated Press

В Германии разгорелся культурный скандал из-за бронзовой копии античной статуи Венеры Медицейской. Скульптуру, стоявшую во входной зоне Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам в Берлине, убрали после жалобы местной гендерной уполномоченной.

Об этом сообщает Bild.

Чиновница заявила, что обнаженное изображение "недопустимо" для госучреждения и "несовместимо с принципами равенства". В своих замечаниях она подчеркнула, что фигура "сексуализирует пространство", тогда как ее собственный информационный стенд в здании пропал без предупреждения.

Из переписки, оказавшейся в распоряжении немецкого издания BILD, следует: часть служащих также считала Венеру "слишком откровенной для официального здания" и даже предлагала заменить ее "нейтральным и современным объектом".

Венера Медицейская / © Фото из открытых источников

Венера Медицейская / © Фото из открытых источников

В то же время, официальная позиция ведомства уже изменилась. Там объяснили, что решение связано с малой посещаемостью помещения в условиях удаленной работы сотрудников.

Министр культуры Вольфрам Ваймер отреагировал резко: он назвал демонтаж "актом культурной некомпетентности" и обвинил чиновников в неуважении к классическому наследию.

Напомним, что Германия может вернуть обязательную военную службу, в том числе для женщин.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie