Скандал в Берлине: античную Венеру признали "угрозой равенства"

Берлин / © Associated Press

В Германии разгорелся культурный скандал из-за бронзовой копии античной статуи Венеры Медицейской. Скульптуру, стоявшую во входной зоне Федерального ведомства по нерешенным имущественным вопросам в Берлине, убрали после жалобы местной гендерной уполномоченной.

Об этом сообщает Bild.

Чиновница заявила, что обнаженное изображение "недопустимо" для госучреждения и "несовместимо с принципами равенства". В своих замечаниях она подчеркнула, что фигура "сексуализирует пространство", тогда как ее собственный информационный стенд в здании пропал без предупреждения.

Из переписки, оказавшейся в распоряжении немецкого издания BILD, следует: часть служащих также считала Венеру "слишком откровенной для официального здания" и даже предлагала заменить ее "нейтральным и современным объектом".

Венера Медицейская / © Фото из открытых источников

В то же время, официальная позиция ведомства уже изменилась. Там объяснили, что решение связано с малой посещаемостью помещения в условиях удаленной работы сотрудников.

Министр культуры Вольфрам Ваймер отреагировал резко: он назвал демонтаж "актом культурной некомпетентности" и обвинил чиновников в неуважении к классическому наследию.

