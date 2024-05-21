Скандал в Британии: в новой энциклопедии обнаружили "российский взгляд" на Украину

В исторической энциклопедии, изданной в Великобритании в 2023 году, говорится об "извечной принадлежности" Украины Москве, как добровольно подчиненной "окраины".

В Британии в прошлом году вышел в свет большой "научный" труд под названием "История: Полное визуальное пособие" (History: The Definitive Visual Guide), который будто писался под диктовку кремлевских агентов, по крайней мере, те ее разделы, которые рассказывают об Украине. Авторы энциклопедии называют Киевскую Русь "частью истории России", а вторжение РФ в Украину в 2022 году — "специальной военной операцией".

Об этом пишет "Украинская правда".

Извращенные факты украинской истории случайно обнаружила народный депутат Наталья Пипа, когда находилась с рабочим визитом в Лондоне.

"Факты об украинской истории извращены, как по методикам российской пропаганды", — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Народная избранница привела несколько российских нарративов, которые авторы книги представляют как "исторические факты".

В главе, рассказывающей о Киевской Руси, авторы называют Рюрика князем, а Владимира Великого – "принцем Владимиром".

В рассказе о Голодоморе, авторы признают события 1932-1933 годов в Украине величайшим голодом в истории мира, организованным руками людей, а именно советской властью. Однако ни словом не упоминается тот факт, что эта трагедия была спланирована Сталиным, как геноцид украинского народа.

Наталья Пипа написала письма известным историкам, чтобы получить экспертную оценку содержания скандальной исторической энциклопедии и подтвердить искажение исторических фактов, и уже получила ответы от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Национальной академии наук Украины.

Ученые обратили внимание, что в книге название Украины толкуется как "окраина" и является подражанием примитивным имперским нарративам, придуманным в России еще в XIX веке.

"Красной нитью через все издания (в тех местах, которые отведены под освещение истории России и Украины) проходит тезис об "извечной принадлежности" Украины Москве, ее добровольном подчинении и вторичности. В тексте присутствует множество алогизмов и чепухи, которые противоречат даже формальной логике", – говорится в экспертном заключении НАН Украины.

Наталья Пипа собирается получить еще больше экспертных оценок содержания энциклопедии, чтобы заставить издательство исправить искаженные исторические факты.

"Сейчас очень важно всем знать и говорить правду об истории Украины и правду о государстве-агрессоре России", — заявила народная избранница.

Напомним, какие нарративы продвигает Кремль и как не "повестись" на масштабную пропаганду. Одна из самых масштабных информационных операций за всю мировую историю войн почти достигла своей кульминации.

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