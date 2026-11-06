Скандал в Бундестаге из-за Юлии Мендель: в чём обвинили экс-пресс-секретаря Зеленского

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель / © ТСН

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Выступление бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель на мероприятии ультраправой и пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдН) в Бундестаге вызвало резкую реакцию немецких парламентариев. Представители партии «Зеленых» обвинили её в распространении российской пропаганды и искажении ответственности за войну в Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

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Руководитель парламентской фракции «Зелёных» Ирене Михалич в интервью Rheinische Post заявила, что появление Мендель на мероприятии АдН демонстрирует политические намерения этой партии. По её словам, бывшая пресс-секретарь Зеленского прибегает к подмене понятий в вопросе ответственности за российскую агрессию, а представители АдН используют её заявления для собственной пророссийской деятельности в немецком парламенте.

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Михалич подчеркнула, что такая риторика принижает значение страданий тысяч людей, ставших жертвами российского вторжения в Украину.

Представительница «Зелёных» назвала особенно возмутительной позицию Мендель, которую она расценивает как попытку оправдать агрессора и возложить ответственность за прекращение войны на страну, подвергшуюся нападению.

«Это искажение просто отвратительно и не должно иметь места в стенах немецкого Бундестага», — заявила Михалич.

Мендель не разрешили выступить в Европарламенте

Немецкая депутат также напомнила, что в сентябре Мендель планировала принять участие в аналогичном мероприятии депутатов в Европейском парламенте в Страсбурге. Однако тогда председатель Европарламента в последний момент лишила её права на вход.

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По мнению Михалич, немецкий парламент мог бы поступить аналогичным образом, если в ходе проверки приглашенных гостей возникают обоснованные соображения безопасности.

Она призвала тщательно проверять лиц, которым предоставляется возможность выступать в Бундестаге, в частности с учетом обвинений, выдвинутых против них в странах, дружественных Германии. В качестве примера Михалич привела ситуацию с Мендель, которую украинские правоохранительные органы обвиняют в государственной измене.

СБУ обвиняет Менделя в деятельности, направленной против Украины

Как отмечает Welt, Служба безопасности Украины ранее заявляла, что Мендель ведет информационную и диверсионную деятельность против государства. По оценке СБУ, её публичные высказывания направлены на формирование за рубежом впечатления, что Украина не заслуживает дальнейшей поддержки, а её руководство якобы препятствует достижению мира.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бывшую пресс-секретарь президента в государственной измене. В то же время Мендель отвергает утверждения о том, что она действует в интересах России, и расценивает такие обвинения как попытку ограничить свободу слова.

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В Бундестаге разъяснили процедуру проверки гостей

Администрация немецкого парламента отказалась комментировать конкретную ситуацию с выступлением Мендель. Однако её представитель сообщил, что перед предоставлением разрешения на вход приглашённым гостям проводится проверка на благонадёжность, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности.

В то же время пресс-секретарь уточнил, что санкционные дела, возбужденные в третьих странах, как правило, не являются определяющим фактором при проведении такой проверки.

Напомним, Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшему пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

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