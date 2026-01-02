Скандал в Чехии из-за заявлений об Украине: спикеру парламента грозит отставка

Чехия / © pixabay.com

Чешские политики объединились против председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Поводом стало его новогоднее выступление, в котором он повторил тезисы кремлевской пропаганды и оскорбил руководство Евросоюза. Оппозиционные партии уже готовят официальную процедуру его увольнения.

Об этом пишет издание Ceske Noviny.

Как сообщили в издании, на следующей неделе партия «Пираты» совместно с коллегами по оппозиции приступит к сбору подписей, необходимых для голосования за отставку Окамуры. Лидер «Пиратов» Зденек Гржиб заявил, что антиукраинские выпады спикера недопустимы для должностного лица такого уровня. Его поддержали и представители коалиции. В частности, партия ODS премьера Петра Фиалы, назвавшая речь «опасной манипуляцией».

Отмечается, что наибольшее негодование вызвали слова Окамуры о том, что Брюссель якобы стремится развязать Третью мировую войну. Также он публично назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен «сумасшедшей». В чешском правительстве подчеркнули, что такие заявления наносят прямой ущерб международному имиджу страны и играют на руку агрессору. Заместитель председателя партии TOP 09 Марек Женишек прямо назвал выступление спикера «ведром российской ненависти» и призвал депутатов не игнорировать этот факт.

Кроме попытки снять Окамуру с должности, чешские депутаты готовят специальную резолюцию. Этот документ должен официально подтвердить, что Палата депутатов не разделяет взгляды своего председателя и дистанцируется от его слов. Сам Томио Окамура традиционно исключает обвинения, утверждая, что оппозиция просто пытается отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Напомним, посол Украины в Чехии Василий Зварыч прокомментировал скандальные высказывания из спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры по Украине.